CAN Handball 2022 : les Verts s’effondrent face à l’Egypte

La sélection algérienne de handball est en chute libre. Un constat alarmant qui se confirme de match en match.

À l’occasion du 1/4 de finale de la coupe d’Afrique du Handball, les joueurs algériens n’ont pas pu rivaliser avec les hôtes égyptiens en s’inclinant sur le score de 34-19.

Face aux Pharaons, les hommes du sélectionneur, Rabah Gherbi, ont fait face à une dure réalité ; celle d’une sélection en manque de rythme, désorientée sur le terrain et affreusement mal en point.

Dès le début de la rencontre, les joueurs égyptiens ont eu la main haute sur le tableau d’affichage. Creusant l’écart et enchaînant les points, les champions d’Afrique en titre n’ont pas eu besoin de passer à la vitesse supérieure pour battre les Verts.

Ces derniers n’ont pas fait le poids face aux attaques des Égyptiens. Subissant les offensives des joueurs du pays organisateur de cette CAN, les joueurs de la sélection algérienne du handball se sont rendus à l’évidence. L’enjeu de ce qui s’annonçait comme la dernière chance pour les Verts était de taille.

Le match face à l’Égypte permettait aux algériens de compléter le dernier carré de la compétition. Or, les hommes de Gherbi n’ont pas réussi à s’inspirer de leur dernière victoire face à la sélection gabonaise. Cependant, cette édition de la CAN de 2022 pourrait être sauvée au cas d’une double victoire lors des deux prochains rendez-vous.

La renaissance s’impose

Les maigres attaques des joueurs algériens vers la fin de la seconde période ont témoigné de la hargne des Verts, ou du moins ce qui en restait. Les hommes du sélectionneur, Rabah Gherbi, ont manqué de réalisme face à la cage égyptienne.

Lors de la seconde mi-temps, l’équipe algérienne a pu inscrire 11 réalisations, mieux que les 8 buts inscrits lors de la première manche de la rencontre.

Néanmoins, cette faible remontée en score n’a pas permis aux coéquipiers de Messaoud Berkous de renverser la vapeur. Après cette « débâcle » face à l’équipe de l’Égypte, les joueurs algériens seront devant l’obligation de hausser leur niveau pour espérer arracher le dernier billet qualificatif pour la coupe du monde.

L’itinéraire conduisant à cette consolation passera par deux phases.

En effet, si les Verts espèrent faire partie des sélections mondialistes, ils doivent impérativement gagner leur prochain match face à l’équipe de la RDC.

Cette dernière est tombée les armes à la main face à une puissante équipe de la Tunisie. Le match qui se jouera aujourd’hui à 16:30 sera l’ultime chance des Verts pour sauver la face du second sport le plus populaire en Algérie.

Ainsi, et seulement si les Algériens arrivent à remporter leur match face au Congolais, ils joueront ce qui sera la finale de l’année.

Entre l’Angola et la Guinée, les Algériens ne devraient guère avoir de préférence s’ils veulent garder la seule lueur d’espoir pour participer à la prochaine coupe du monde co organisée par la Pologne et la Suède.

C’est donc par une victoire aujourd’hui face à l’équipe de la RC Congo que les joueurs algériens auraient l’occasion de guerroyer contre le vainqueur entre l’Angola et la Guinée, tombeuse de l’équipe algérienne lors du match inaugural de la CAN 2022.

Ces matchs s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration du classement final de la compétition. À noter que seule le vainqueur de ces deux rencontres pourra rejoindre les quatre sélections qui forment le dernier carré de la compétition en coupe du monde.

Les raisons du « chaos » du handball algérien

Après une sixième place lors la compétition du handball comptant pour les JM d’Oran 2022, la sonnette d’alarme a été déclenchée. Le marasme qui caractérisait l’atmosphère du handball algérien ne laissait rien présager de bon pour les participants aux prochaines échéances.

Entre différends administratifs, absence de stratégie pour sécuriser le futur du handball algérien, défaillance du système hiérarchique de la fédération et autres problèmes techniques, la FAHB est la principale accusée de la situation chaotique dans laquelle baigne le handball national.

La CAN 2022 devrait être le dernier épisode du triste feuilleton des échecs du handball algérien.