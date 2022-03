CAN handball 2022 : énième coup dur pour le Maroc

La confédération Africaine de Handball a décidé de décaler la coupe d’Afrique des nations de handball qui aura lieu au Maroc. Prévue initialement du 22 juin au 3 juillet 2022, elle a été décalée du 11 au 18 juillet 2022.

La nouvelle a été annoncée aujourd’hui par la confédération Africaine de handball (CAHB). Si une telle décision a été prise, c’est tout simplement afin d’éviter le chevauchement avec les jeux Méditerranéens qui auront lieu dans la même période à Oran, du 25 juin au 5 juillet 2022.

«Référence faite à notre correspondance N°21-765 du 29 décembre 2021, relative à la 25e coupe d’Afrique des nations de Handball séniors 2022, nous avons l’honneur de vous communiquer ci-après la nouvelle programmation et système de compétition appliqué dans ladite compétition (programme mentionnée au dessus de la correspondance). En effet, cette publication répond à la demande faite par le comité international de handball (IHF), en vue d’éviter le chevauchement de dates entre la CAN de handball séniors hommes et les jeux Méditerranéens », a écrit la CAHB dans sa correspondance à toutes les fédérations de handball des nations qui prendront part à ladite épreuve.

Ainsi, la CAN de handball aura lieu du 11 au 18 juillet 2022. En dehors du Maroc, pays organisateur, et de l’Algérie, treize autres nations y prendront part. Il s’agit de : Angola, RD Congo, Cap-Vert, Cameroun, Egypte, Gabon, Guinée, Nigéria, Sénégal, Tunisie, Kenya et Zambie.

Dans ce même contexte, la CAHB a dévoilé le programme de la coupe d’Afrique des nations de handball. L’entame de la compétition aura lieu le 11 juillet. Le déroulement du premier tour préliminaire se poursuivra les 12 et 13 juillet. Les nations qualifiées bénéficieront d’une journée de repos le 14 juillet, avant de disputer les quarts de finale et les demi-finales, respectivement le 15 et le 16 juillet. Alors que le match du classement se jouera le 17 juillet, la finale aura lieu le 18 juillet.

Enième report de la compétition

Au début, la coupe d’Afrique des nations de handball devait se dérouler entre le 13 et le 23 janvier 2022, mais elle a été reportée jusqu’au mois de juin en raison du boycott de plusieurs nations, dont l’Algérie, en raison de son déroulement à la ville Saharienne Laâyoune, actuellement sous le colonialisme Marocain.

Décalée pour le mois de juillet prochain, la confédération africaine de handball procède donc à un énième report de la compétition pour la raison citée ci-dessous. Une mauvaise nouvelle qui est tombée tel un couperet sur la fédération marocaine de handball.

Visiblement, l’Algérie devrait boycotter la prochaine coupe d’Afrique des nations de handball car, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, elle est toujours programmée à ladite ville Saharienne.