CAN Féminine 2026 : la CAF cède face au Maroc

Le suspense autour de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 a finalement pris fin. Longtemps entourée d’incertitudes, la compétition continentale se déroulera bel et bien au Maroc, mais à une nouvelle période. Initialement programmée entre le 17 mars et le 3 avril 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter le tournoi à l’été prochain.

Ces dernières semaines, plusieurs interrogations entouraient le déroulement de cette édition de la CAN féminine. Des informations évoquaient la possibilité d’un report ou même d’une délocalisation vers un autre pays africain. L’Afrique du Sud et l’Algérie avaient notamment été citées parmi les candidats potentiels pour accueillir la compétition en cas de retrait du Maroc. Finalement, la CAF a choisi de maintenir la compétition dans le pays voisin tout en modifiant les dates du tournoi.

Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football africain a annoncé que la compétition se déroulera désormais du 25 juillet au 16 août 2026. Cette décision intervient à l’issue de discussions menées avec plusieurs partenaires, notamment la Fédération internationale de football (FIFA), ainsi qu’avec les différentes parties prenantes impliquées dans l’organisation de l’événement.

Les « faibles » arguments de la CAF !

« En octobre 2024, la Confédération africaine de football (CAF) a attribué au Maroc l’organisation de la TotalEnergies Coupe d’Afrique des nations féminine 2026, initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026 », rappelle l’instance dans son communiqué. Elle précise également que ce changement de calendrier vise à garantir les meilleures conditions possibles pour la réussite de la compétition.

La CAF explique que cette décision a été prise « afin d’assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues ». Sans donner davantage de détails ni d’arguments solides pour expliquer la nature de ces contraintes, l’organisation assure toutefois que les préparatifs se poursuivent normalement.

« Les préparatifs pour la TotalEnergies CAF WAFCON 2026 sont en cours et toutes les parties sont confiantes quant à sa réussite », ajoute encore la CAF dans son communiqué.

Influence du Maroc au sein de la CAF

Ce changement de calendrier relance toutefois le débat sur l’influence grandissante du Maroc au sein de la Confédération africaine de football. Pour plusieurs observateurs, l’acceptation par la CAF de ce report, alors que la compétition était déjà programmée depuis plusieurs mois, illustre la capacité du Maroc à faire valoir ses intérêts au sein de l’instance continentale.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la CAN cède face au Maroc. La dernière CAN-2025 devait se jouer en été 2025, mais elle avait été reportée entre le mois de décembre et janvier dernier, juste pour permettre au pays hôte d’être prêt sur tous les volets pour accueillir l’évènement.

