Une grande et prestigieuse compétition a commencé, le 9 janvier 2022 au Cameroun, il s’agit de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022). Ce tournoi a été tant attendu par beaucoup de personnes, experts ou footeux, mais aussi par l’Algérie et son équipe nationale.

En effet, la championne en titre revient dans la 33ème édition de la CAN plus déterminée que jamais, avec des joueurs qui n’ont qu’un seul objectif en tête, la victoire. L’un de ses Verts, Sofiane Feghouli, un attaquant très connu, qui est conscient de l’enjeu de cette compétition mais aussi de la manière dont l’EN est perçue.

« Nous sommes les favoris, mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Une fois sur le terrain, il faut donner le meilleur« , explique l’international algérien à l’AFP. Il ne cache pas l’objectif principal de leur participation « nous, on ne s’en cache pas, on veut garder le titre. C’est ça le très haut niveau, c’est perdurer sur des années ».

Les yeux rivés sur l’équipe d’Algérie

Effectivement, l’Algérie depuis sa série d’invincibilité et la performance de ses joueurs ainsi que leur victoire dans la Coupe Arabe des Nations (Qatar 2022), ne fait que recevoir des louanges même de la part de ses adversaires. Feghouli, conscient de cet honneur et cette responsabilité, affirme « aujourd’hui, nous sommes l’équipe à battre et on va essayer de continuer ainsi. L’objectif est de gagner de nouveau au Cameroun« .

Très fier, le joueur de Galatasaray, a exprimé le lien spécial entre l’amour du football et de la patrie « l’équipe algérienne a une relation très particulière avec le peuple de par son histoire. Quand le coach (Belmadi) est arrivé, il a expliqué que l’équipe nationale est au-dessus de tout, il a bien insisté là-dessus. Pour moi, l’amour du maillot fait que, peut-être contrairement à d’autres sélections, nous avons plus envie de nous battre », a-t-il exprimé.