CAN 2027 : Salah Aboud explique les raisons de la candidature de l’Algérie

Affichant son intention d’organiser l’édition de 2027 de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie multiplie ses efforts pour accueillir l’événement le plus important du football africain.

En effet, la Confédération Africaine de football, CAF, a annoncé que, « des déclarations d’intérêt de la part de six pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 ont été reçues. À l’expiration du délai fixé par l’administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Les nations candidates sont : l’Algérie, le Botswana, l’Égypte, Kenya, Ouganda et Tanzanie (candidature conjointe) » indique le communiqué de l’instance footballistique africaine.

Une nouvelle qui a confirmé la détermination algérienne d’organiser la CAN très prochainement. Or, avec l’autre dossier algérien de candidature pour l’accueil de l’édition de 2025 de la CAN, une explication s’imposait pour éclaircir la situation.

Ainsi, le porte-parole de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud, a tenu à expliquer, « le dossier de 2027 n’est d’une seconde option pour nous si notre dossier de 2025 n’aura pas été retenu par la CAF pour l’organisation de la CAN 2025. » dit-il au micro de la radio algérienne.

À cet effet, Salah Bey Aboud réaffirme la détermination de l’Algérie d’accueillir l’édition de 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations.

Coupe d’Afrique des Nations : objectif 2025 pour l’Algérie

Avec le suspens qui plane encore sur l’identité du pays hôte de la 35e édition de la CAN, l’Algérie garde toujours sa bonne position dans cette course.

En outre, avec l’intention de déposer sa candidature pour l’édition de 2027, l’Algérie affirme que tout est prêt pour accueillir cette compétition tant attendue des fans du football algérien.

Cependant, cette candidature pour l’édition de 2027 ne devrait pas déconcentrer l’Algérie de son principal objectif, à savoir l’accueil de l’édition de 2025.

Le responsable de la communication de la FAF, Salah Bey-Aboud confirme, « l’organisation de la CAN 2025 est notre principal objectif. » explique-t-il lors d’une interview sur les ondes de la radio algérienne ce matin.

Salah Aboud est revenu sur les raisons de l’intérêt algérien pour l’accueil de l’éducation de 2027 de la Coupe d’Afrique des Nations, et a dit, « Si une déconvenue arrive pour le dossier algérien pour la CAN 2025, le dossier de 2027 prendra le relais. Actuellement, nous misons sur le dossier de 2025. » ajoute-t-il. La CAF devra trancher dans les mois à venir.