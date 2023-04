CAN 2027 : l’Algérie officiellement candidate

L’Algérie est plus que jamais décidée d’organiser une Coupe d’Afrique des Nations avant 2030. Notre pays n’est pas seulement candidat pour accueillir la CAN-2025, mais aussi pour celle de 2027.

Le mois de décembre dernier, la fédération algérienne de football a déposé le dossier de candidature pour accueillir la CAN-2025. C’est l’été prochain que le comité exécutif de la CAF annoncera le pays hôte, au terme d’une concurrence rude avec notamment le Maroc.

Mais notre pays n’a rien laissé au hasard dans le cas où il n’aura pas l’honneur d’abriter la 35e édition de la CAN. En effet, l’Algérie est officiellement candidate pour accueillir la CAN-2027.

« La CAF a reçu des déclarations d’intérêt de la part de six pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. A l’expiration du délai fixé par l’administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Les nations candidates sont : l’Algérie, le Botswana, l’Egypte, Kenya, Ouganda et Tanzanie (candidature conjointe) ». A annoncé la CAF sur son site officiel.

La première instance du football africain annonce également que le 23 mai 2023 est la date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d’accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés. Les visites d’inspection seront entre le 1er juin et le 15 juillet 2023. Quant à la date de l’annonce du pays organisateur sera communiquée ultérieurement.

A LIRE AUSSI : Attribution de la CAN 2025 : la CAF en visite d’inspection en Algérie

CAF receives declaration of interest from six countries for the Africa Cup of Nations 2027 hosting https://t.co/tIKz4PFfX4 — CAF Media (@CAF_Media) April 27, 2023

CAN-2023 en Algérie ? Un responsable à la FAF répond

Une information a été relayée par plusieurs médias faisant état de l’envie de la CAF d’attribuer l’organisation de la CAN-2023 pour l’Algérie au détriment de la Côte d’Ivoire, dont les travaux de construction accusent un retard.

« Ce n’est que des rumeurs. En tant qu’une fédération de football, on ne communique qu’avec les choses officielles (…) La CAF ne nous a rien annoncé concernant l’organisation de la CAN-2023. Même le secrétaire général de la CAF ne nous rien dit sur ce sujet lors de sa dernière visite en Algérie ». Dira le porte-parole de la FAF, Salah Bey Aboud.

« Peut-être qu’on veut exercer une pression sur la Côte d’Ivoire. Mais l’Algérie n’a aucune intention pour la remplacer ». A-t-il ajouté.

Enfin, il conclut : « La FAF entretient de très bonnes relations avec toutes les fédérations des pays africains ».