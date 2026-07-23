CAN 2027 : la compétition passe à 28 équipes, voici ce que change ce nouveau format

La CAN 2027 ne ressemblera à aucune autre. Réuni à Johannesburg ce mercredi, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a officialisé l’élargissement du tournoi continental à 28 équipes, contre 24 lors de la dernière édition organisée au Maroc. Une décision structurante, annoncée à un an exactement du coup d’envoi prévu le 19 juin 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

« Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN », a déclaré Motsepe sans détour. Quatre nations supplémentaires intégreront donc la phase finale. Un bond en avant qui soulève autant d’enthousiasme que d’interrogations pratiques, notamment sur les modalités de qualification.

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Les éliminatoires de la CAN 2027 démarrent en septembre : les règles restent à préciser

Le lancement des qualificatifs est fixé à septembre prochain, mais la CAF n’a pas encore communiqué les modalités précises d’attribution des places. Ce flou crée une attente fébrile dans les fédérations du continent, qui doivent planifier leurs campagnes sans connaître exactement les critères de sélection.

Les scénarios les plus plausibles circulent déjà. Les deux premiers de chaque groupe de qualification devraient décrocher leur billet directement, rejoints par les quatre meilleurs troisièmes. Les trois pays hôtes, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, seront quant à eux qualifiés d’office, comme le veut la tradition. La CAF devra lever le voile sur ces règles avant le début des matchs pour éviter toute confusion.

Du côté algérien, le calendrier est déjà connu. Versés dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2027, les Fennecs affronteront la Zambie, le Togo et le Burundi. La campagne débute le 21 septembre avec la réception de la Zambie, avant un déplacement au Burundi le 6 octobre.

Un format inédit en phase finale avec sept groupes de quatre équipes

Passée la phase qualificative, c’est la structure même du tournoi final qui se retrouve redessinée. Avec 28 participants, la formule la plus logique serait d’organiser sept groupes de quatre équipes, contre six lors de l’édition marocaine. Un groupe supplémentaire qui modifie mécaniquement les règles de repêchage.

Lors de la CAN au Maroc, les quatre meilleurs troisièmes de chaque groupe avaient rejoint les huitièmes de finale. Avec sept poules, ce mécanisme devrait évoluer : seuls les deux meilleurs troisièmes seraient repêchés, aux côtés des deux premiers de chaque groupe. Un filtre plus sélectif, qui récompense davantage la régularité sur l’ensemble de la phase de groupes.

Ce nouveau format rapproche la CAN des grandes compétitions mondiales en termes de volume et de complexité organisationnelle. Pour les trois pays coorganisateurs, cela signifie aussi davantage de matchs à accueillir, de stades à mobiliser et de logistique à coordonner.

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La CAN 2027 déjà sous pression avant même son lancement

L’annonce de cet élargissement intervient dans un contexte tendu pour l’organisation de la compétition. En février dernier, des informations relayées par le Guardian évoquaient un possible report de l’édition 2027, en raison des incertitudes sur la préparation des pays hôtes. Le Kenya, notamment, doit faire face à des élections générales prévues en août 2027, ce qui complexifie la mobilisation des ressources étatiques.

Motsepe avait alors maintenu le cap, assurant que la compétition se tiendrait comme prévu. L’annonce de l’expansion à 28 équipes s’inscrit dans cette même volonté d’afficher une CAF ambitieuse et déterminée. Reste que les défis logistiques pour les trois pays coorganisateurs n’ont pas disparu pour autant.

Par ailleurs, la course à l’organisation de la CAN 2028 implique déjà trois candidats sérieux : le Maroc, le duo Afrique du Sud-Botswana, et l’Éthiopie. Le choix du futur hôte aura des répercussions directes sur la crédibilité de la CAF à moyen terme.

L’Algérie face à un tirage abordable mais une compétition plus relevée

Pour les Fennecs, ce passage à 28 équipes représente une opportunité autant qu’un défi. Plus de nations qualifiées signifie une phase finale plus dense, avec des adversaires potentiellement plus variés en huitièmes de finale. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 avait placé l’Algérie dans un groupe jugé accessible, face à la Zambie, au Togo et au Burundi.

Sur le papier, la qualification ne devrait pas poser de problème majeur aux hommes de Vladimir Petkovic. Mais dans un tournoi élargi, la gestion du groupe et la préparation tactique pour la phase finale prendront une importance accrue. Chaque détail comptera davantage dans un format où les marges d’erreur se réduisent à mesure que le nombre de prétendants augmente.

La CAF a posé ses jalons. Le football africain entre dans une nouvelle dimension. Reste maintenant à transformer cette ambition en réalité organisationnelle, sur le terrain comme dans les stades.

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