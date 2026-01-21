CAN 2026 de handball : l’équipe d’Algérie entame la compétition par une défaite face au Nigéria

L’équipe nationale algérienne de handball a entamé la Coupe d’Afrique des nations 2026 sur une mauvaise note. Finalistes lors de la précédente édition, elle a été surpris d’entrée par une solide équipe du Nigéria, s’inclinant sur le score de 25 à 23, ce mercredi à la salle Arena de Kigali, lors du match d’ouverture de la compétition.

La CAN-2026 de handball, organisée au Rwanda du 21 au 31 janvier, réunit 16 sélections africaines venues se disputer le titre continental et les places qualificatives aux grandes échéances internationales. C’est à midi pile que les coéquipiers de Berkous ont fait leur entrée en lice, avec l’étiquette de favoris sur les épaules, au vu de leur parcours lors de la dernière édition. Mais sur le parquet, ils sont tombés sur un adversaire nigérian bien organisé, engagé physiquement et surtout très réaliste dans les moments clés de la rencontre.

Les défis à surmonter

Dès l’entame du match, la sélection algérienne a éprouvé des difficultés à imposer son rythme. Malgré quelques phases de jeu intéressantes et une défense parfois solide, les imprécisions offensives et les balles perdues ont permis aux Nigérians de rester au contact et qui menaient au score depuis la première mi-temps. Plus agressifs et plus lucides dans le money time, les Nigérians ont su gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final, infligeant ainsi un sérieux coup d’arrêt aux ambitions algériennes.

Cette défaite place désormais les Algériens dans l’obligation de réagir rapidement. La prochaine sortie, prévue ce jeudi 22 janvier face au pays hôte, le Rwanda, s’annonce déjà décisive. Devant leur public, les Rwandais tenteront eux aussi de tirer profit de l’événement, ce qui promet une rencontre engagée et sous haute tension.

Objectifs et opportunités pour l’avenir

L’objectif prioritaire des Verts reste l’accession au deuxième tour. Selon le système de compétition, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour principal, composé de deux groupes de quatre équipes. Les nations issues des groupes A et B formeront le groupe MR1, tandis que celles provenant des poules C et D évolueront dans le groupe MR2. Les équipes conservent les points acquis face aux autres qualifiées et affrontent ensuite les sélections non rencontrées lors du tour préliminaire. Les deux premiers de chaque groupe accèdent aux demi-finales.

Pour l’équipe d’Algérie, il n’y a désormais plus de calcul à faire : il faudra rectifier le tir rapidement et afficher un tout autre visage afin de rester en course pour le sacre continental.

