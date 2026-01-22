CAN 2026 de Handball : l’équipe d’Algérie écrase le Rwanda (46-25)

L’équipe nationale algérienne de handball a parfaitement réagi lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2026, en s’imposant avec autorité face au Rwanda, pays hôte, sur le score sans appel de 46 à 25. Une victoire large et convaincante, qui permet aux Verts d’effacer la déception de leur entrée en lice manquée contre le Nigéria (23-25) et de relancer pleinement leurs ambitions dans cette compétition continentale.

Dès les premières minutes de la rencontre, les Algériens ont affiché un visage totalement différent. Plus agressifs en défense, plus rapides dans les transitions et surtout très efficaces en attaque, les coéquipiers de Berkous ont rapidement pris le contrôle du match. Le Rwanda, porté par son public, a tenté de résister, mais l’écart de niveau entre les deux sélections s’est vite fait sentir. À la pause, l’Algérie comptait déjà une avance confortable de 23 à 10, annonciatrice d’une seconde période à sens unique.

Au retour des vestiaires, la sélection nationale n’a pas relâché la pression. Bien au contraire, elle a accentué leur domination, multipliant les attaques placées et les contre-attaques fulgurantes. Cette victoire, largement prévisible au vu des forces en présence, n’en demeure pas moins importante sur le plan mental.

A noter que la rencontre été marquée par la performance remarquable d’Adel Guemeida, logiquement désigné homme du match. Très actif sur le plan offensif, précis dans ses tirs et impliqué dans le jeu collectif, il a largement contribué à la brillante victoire des siens.

Les Verts appelés à confirmer face à la Zambie

Lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes, l’équipe d’Algérie de handball affrontera la Zambie, samedi 24 janvier à partir de 13h. Un match crucial, au cours duquel les Verts viseront une deuxième victoire consécutive afin de valider leur billet pour le prochain tour de la compétition continentale.

Après avoir renoué avec la victoire le sérieux affiché face au Rwanda, les Verts semblent armés pour atteindre cet objectif et poursuivre leur parcours avec ambition dans cette CAN 2026.

