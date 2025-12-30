CAN 2025 : Sofia Benlemmane au cœur d’une nouvelle polémique en France

Sofia Benlemmane se trouve au cœur d’une nouvelle polémique en France. En compagnie d’un groupe de supporters franco-algériens, ils font l’objet d’un signalement au procureur de la République.

La qualification de l’équipe d’Algérie pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, actuellement disputée au Maroc, aurait dû être un simple moment de joie sportive. Victorieux du Burkina Faso (1-0), les Verts ont assuré leur billet pour le tour suivant et confirmé leurs ambitions dans la compétition.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 : Zinedine Zidane en visite chez les Verts

Pourtant, en France, cette qualification a été éclipsée par une vive polémique survenue dans la ville de Lyon, impliquant la tiktokeuse controversée franco-algérienne Sofia Benlemmane et un groupe de supporters algériens.

Débordements suite aux célébrations

Alors que la victoire n’a suscité aucune célébration notable en Algérie, plusieurs dizaines de supporters se sont rassemblés dimanche soir dans le quartier de la Guillotière, à Lyon, pour fêter le succès des hommes de Vladimir Petkovic. Selon les autorités françaises, environ 150 personnes ont pris part à ce rassemblement spontané, qui a rapidement dégénéré.

À la tête du cortège figurait Sofia Benlemmane, personnalité très suivie sur les réseaux sociaux. Lors de la célébration, cette dernière a entonné un chant jugé provocateur et offensant : « Vous nous avez colonisés, maintenant vous êtes dans la merde […] Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut ». Des propos qui ont suscité une vive indignation et qui ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République, comme l’a confirmé la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, citée par le journal Le Figaro.

🟢 À LIRE AUSSI : « C’est un entraîneur faible », le grand coup de gueule d’un consultant sur Petkovic

Toujours selon la même source, la situation s’est rapidement tendue dans le quartier. La circulation a été bloquée pendant plusieurs minutes, des mortiers d’artifice ont été tirés et des projectiles lancés en direction des forces de l’ordre. Face à ces débordements, la police est intervenue en utilisant des moyens lacrymogènes afin de disperser les supporters et rétablir l’ordre.

Retour de la controverse pour Sofia Benlemmane

Ce nouvel épisode replace Sofia Benlemmane au centre de la controverse en France. L’ancienne joueuse de football, suivie à l’époque par près de 350 000 abonnés sur TikTok et Facebook, n’en est pas à sa première affaire. En avril dernier, elle avait déjà été condamnée pour des propos jugés inappropriés diffusés sur TikTok.

🟢 À LIRE AUSSI : France – Algérie : Paris réagit au vote d’une loi algérienne criminalisant la colonisation

Par le passé, elle s’était également illustrée lors du match amical France-Algérie en 2001, en pénétrant sur la pelouse du Stade de France avec un drapeau algérien, écopant alors de sept mois de prison avec sursis et de trois ans d’interdiction de stade.

Ainsi, une qualification sportive importante pour l’Algérie se retrouve aujourd’hui éclipsée par une polémique extra-sportive, ravivant les tensions autour des célébrations du football et de leur encadrement en France.