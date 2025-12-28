CAN 2025 : quel est le potentiel adversaire de l’Algérie aux 1/8e ?

Quel est le futur adversaire des Verts aux huitièmes de finale de la CAN-2025 ? C’est la question que se posent les supporters algériens. Une chose est sûre, ce sera une sélection d’un grand calibre.

L’équipe d’Algérie a parfaitement négocié sa deuxième sortie en Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 en s’imposant face au Burkina Faso sur le score étriqué de 1-0. Une victoire courte, certes, mais ô combien précieuse, puisqu’elle permet aux Verts de valider officiellement leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, et ce, avant même la dernière journée de la phase de groupes.

Mieux encore, ce succès face aux Étalons assure à l’Algérie la première place du groupe E, synonyme de sérénité et de gestion optimale pour la suite du tournoi. En effet, le dernier match face à la Guinée équatoriale sera sans réel enjeu sportif pour les hommes de Vladimir Petkovic, déjà assurés de terminer en tête. Une situation idéale pour le sélectionneur national, qui pourra profiter de cette rencontre pour faire tourner son effectif, ménager ses cadres et offrir du temps de jeu aux éléments jusque-là moins sollicités.

Petkovic devrait également profiter de cette opportunité pour tester de nouvelles variantes tactiques. L’objectif sera clair : préserver la fraîcheur physique du groupe tout en maintenant un niveau de compétitivité élevé.

L’Algérie affrontera le 2e du groupe D

Les supporters algériens ont déjà le regard tourné vers les huitièmes de finale et s’interrogent sur l’identité du futur adversaire des Verts. Conformément au règlement et au tirage au sort, l’Algérie affrontera le deuxième du groupe D, un groupe particulièrement relevé composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana.

À l’issue de la deuxième journée, le suspense reste entier dans ce groupe. Le Sénégal et la RDC occupent conjointement la première place avec quatre points chacun, tandis que le Bénin suit de près avec trois unités. En revanche, le Botswana, qui n’a toujours pas engrangé le moindre point, est d’ores et déjà éliminé de la course. La troisième et dernière journée, programmée mardi à partir de 20h, sera donc décisive pour déterminer le futur adversaire de l’Algérie.

Le Sénégal ou la RD Congo ?

Sur le papier, la RD Congo semble être le candidat le plus probable pour terminer à la deuxième place, mais rien n’est encore joué dans ce groupe très disputé. Quoi qu’il en soit, les Verts devront s’attendre à un adversaire de grand calibre lors du prochain tour de l’épreuve africaine.

Si la phase de groupes a été globalement maîtrisée par la sélection nationale, le plus dur reste néanmoins à venir. Les matches couperets exigent rigueur, efficacité et sang-froid. Dans cette 35e édition de la CAN, annoncée comme l’une des plus serrées de ces dernières années, l’Algérie devra élever encore son niveau de jeu pour espérer aller loin dans la compétition.