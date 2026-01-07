CAN 2025 : le vestiaire du Nigéria en ébullition, Osimhen le grand absent face à l’Algérie ?

La Fédération nigériane de football a démenti la rumeur faisant état d’un départ de Victor Osimhen en raison d’un désaccord avec l’autre cadre Ademola Lookman. Le buteur des Super Eagles sera bel et bien présent dans le choc des quarts de finale de la CAN-2025 face à l’Algérie.

L’équipe nationale d’Algérie a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025, non sans difficulté, en venant à bout de la RD Congo sur la plus petite des marges (1-0). Un succès précieux arraché au terme d’un match palpitant, intense et très disputé, où les Verts ont dû faire preuve de patience, de solidarité et de réalisme pour éviter le piège congolais. Cette qualification permet aux hommes de Vladimir Petković de poursuivre leur aventure continentale et d’afficher clairement leurs ambitions : aller le plus loin possible, voire décrocher le sacre final.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 1 – RD Congo 0 : Les Verts se qualifient pour les 1/4 de la CAN 2025 et donnent RDV au Nigéria

Les Super Eagles et les rumeurs concernant Osimhen

Toutefois, la prochaine étape s’annonce autrement plus compliquée. L’Algérie affrontera en quart de finale un adversaire de très grand calibre, le Nigeria, samedi 10 janvier à Marrakech (17h). Les Super Eagles réalisent jusque-là un parcours impressionnant et font figure de sérieux prétendants au titre. Leur dernière sortie face au Mozambique, conclue par une large victoire (4-0), a confirmé la puissance offensive et la solidité collective de la sélection nigériane.

Dans ce contexte, des rumeurs ont récemment agité les réseaux sociaux, faisant état d’un supposé départ de Victor Osimhen du rassemblement nigérian. Selon ces informations non vérifiées, l’attaquant vedette aurait quitté le groupe à la suite d’une altercation avec son coéquipier Ademola Lookman après le match contre le Mozambique. Une polémique qui a rapidement pris de l’ampleur, avant d’être formellement démentie par la Fédération nigériane de football.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 au Maroc : fin de tournoi pour un joueur de l’équipe d’Algérie

« Le camp des Super Eagles du Nigeria a démenti les insinuations et les rumeurs sombres faisant état d’une dispute au sein de l’équipe après la victoire 4-0 lundi soir contre les Mambas du Mozambique », indique un communiqué officiel. L’administrateur de l’équipe, Dayo Enebi Achor, a tenu à rassurer : « Il n’y a aucun problème dans notre camp. Ce que les gens ont pris pour une crise entre deux frères a été facilement résolu quelques heures plus tard. Tout va bien et nous sommes actuellement à l’entraînement ».

Le communiqué précise également que « les 26 joueurs disponibles (le jeune défenseur Ryan Alebiosu poursuit sa convalescence) ont participé à la séance de mardi soir au complexe Sardienne ». Ainsi, Victor Osimhen sera, sauf surprise de dernière minute, bien présent face à l’Algérie.

La défense algérienne est prévenue

Maillon fort de l’équipe d’Algérie avec un seul but encaissé, la défense algérienne sera au rendez-vous avec un test révélateur face à l’attaque du Nigéria menée par Victor Osimhen. Elle evra redoubler de vigilance face à l’un des attaquants les plus redoutables du continent, capable de faire basculer un match à lui seul.

Pour les Verts, ce quart de finale s’annonce comme un véritable test de maturité et de caractère. Face à une équipe nigériane complète, expérimentée et ambitieuse, ils devront élever leur niveau de jeu, combler certaines lacunes observées contre la RD Congo et se montrer plus efficace offensivement. Un défi de taille, mais aussi une opportunité idéale pour confirmer ses ambitions et rêver, à nouveau, d’un sacre continental.

🟢 À LIRE AUSSI : Petkovic domine de loin le top 10 : voici les salaires des sélectionneurs les mieux payés à la CAN 2025