CAN 2025 : le SG de la CAF en visite de travail en Algérie

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), M. Veron Mosengo-Omba, est depuis hier en Algérie. Il est en visite de travail de deux jours.

C’est hier vers midi que le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo Omba, a atterri à l’aéroport Houari Boumediene. Il a trouvé à son accueil, au salon d’honneur de l’aéroport, le Président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, et le secrétaire général de l’instance fédéral, M. Mounir D’Bichi. Par la suite, il s’est dirigé vers la wilaya de Blida.

C’est M. Ahmed Maabad, wali de Blida, qui était à l’accueil cette fois sur le perron du siège de la wilaya. Un accueil marqué par la présence de plusieurs membres de l’exécutif.

M. Veron Mosengo-Omba a été convié à suivre un documentaire consacré à la wilaya de Blida, ses multiples richesses et ses potentialités ainsi qu’un aperçu sur le projet de réhabilitation du stade du Chahid Mustapha Tchaker. Avant de rallier l’enceinte Blidéenne, l’hôte de la ville des Roses a reçu quelques présents de la part de Monsieur le wali, dont des produits issus de l’artisanat local.

A LIRE AUSSI : Candidature CAN 2025 : le SG de la CAF évoque l’avantage de l’Algérie

Pourquoi le SG de la CAF a visité uniquement Blida ?

Au niveau du stade Tchaker, le secrétaire général de la CAF a suivi attentivement une présentation détaillée sur les phases du projet de réhabilitation et de mise à niveau de cette enceinte puis a visité les différents espaces et compartiments (vestiaires, salle de presse, terrain, salons VIP et VVIP, terrains répliques, infirmerie, …).

M.M. Veron Mosengo-Omba et Djahid Zefizef ont par la suite partagé le dîner, à la rupture du jeûne. Un diner au cours duquel les deux hommes ont longuement échangé sur plusieurs sujets, notamment la bonne préparation de la CAN U17 TotalEnergies – Algérie 2023.

Si le SG de la CAF a visité iniquement Blida, c’est tout simplement parce que le stade Tchaker ainsi que les autres infrastructures de la ville des roses n’ont pas été visité par la commission d’inspection de la CAF il y a quelques semaines.

Cette visite protocolaire confirme que la CAF est en pleine période de tri, les dossiers déposés par les 5 pays candidats à l’organisation de la CAN 2025 sont en passe d’être au complet après la réception des rapports d’expertise à la suite des dernières visites effectuées par une boîte allemande, l’annonce du pays organisateur du tournoi devrait intervenir cet été.

La visite du secrétaire général de la CAF se poursuivra aujourd’hui par une audience avec Monsieur le Ministre de la jeunesse et des sports, M. Abderrahmane Hammad, au niveau du siège de son département ministériel.