CAN 2025 : le Maroc instaure un visa électronique pour les Algériens

Le Maroc va mettre en place un visa électronique (e-visa) pour les citoyens algériens, à partir du 25 décembre 2025. Cette mesure, qui est temporaire et exceptionnelle, sera en vigueur jusqu’au 25 janvier 2025. Les ressortissants de sept autres pays sont également concernés par cette nouvelle procédure.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Tous les supporteurs étrangers, y compris ceux de la Tunisie et de l’Algérie, qui souhaitent assister à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devront obligatoirement utiliser l’application Yalla pour obtenir un FanId et un e-visa spécial pour l’événement.

Visas spéciaux pour la CAN : ce que les supporteurs doivent savoir

Le Maroc et la Confédération africaine de football (CAF) ont dévoilé, vendredi, Yalla, une nouvelle application conçue pour gérer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Cette plateforme centralisée vise à l’expérience des supporteurs en regroupant plusieurs services clés, notamment : billetterie électronique, FanId obligatoire et visa électronique pour tous les visiteurs étrangers.

Selon les annonces des consulats marocains, cette procédure déroge aux règles de circulation habituelles, et sera en vigueur uniquement pendant la durée de la CAN. Elle s’applique aux ressortissants de huit pays, à savoir : l’Algérie, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Tunisie, le Gabon, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Par ailleurs, le Maroc a mis en place ce système de FanId et de visa électronique avec deux objectifs principaux :

Sécuriser les sites sportifs : le FanID permet de contrôler et de fluidifier l’accès aux stades ;

Gérer les flux de visiteurs : le pays veut mieux organiser l’arrivée et les déplacements des supporteurs étrangers.

Cette mesure s’applique de manière uniforme à tous les pays participants pour garantir une organisation efficace et sécurisée de l’événement.

Qu’est-ce que l’application Yalla et pourquoi l’utiliser ?

Pour la CAN 2025 au Maroc, une nouvelle application appelée Yalla a été mise en place. Elle sera lancée le 25 septembre 2025, et est obligatoire pour tous les détenteurs de billets. Voici ce qu’elle permet :

Obtenir une carte numérique indispensable pour accéder aux stades et aux zones réservées aux supporteurs. Sans le FanID, l’accès ne sera pas autorisé.

L’application intègre un service de demande de visa électronique qui simplifie les démarches pour les visiteurs internationaux.

En centralisant ces services, le Maroc et la Confédération africaine du football (CAF) modernisent la gestion de l’événement pour assurer une meilleure sécurité pour tous les participants.

