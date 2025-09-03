CAN 2025 : « Le Maroc est grand favoris pour le titre », Mahrez

Riyad Mahrez, figure emblématique du football algérien, s’est exprimé sur ses ambitions pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Dans un entretien exclusif accordé à Canal + Afrique, l’attaquant d’Al-Ahli Saudi a partagé sa vision pour cette compétition qui marquera sa sixième participation avec les Fennecs.

Déjà auréolé d’un titre continental en 2019, Mahrez ne cache pas ses ambitions pour cette nouvelle édition. L’ancien joueur de Manchester City, qui a récemment rejoint le championnat saoudien, affiche une détermination sans faille pour mener l’Algérie vers un nouveau sacre.

Mahrez vise le sacre continental

Cette confiance s’appuie notamment sur le parcours impressionnant des Fennecs lors des qualifications, où l’équipe a démontré sa force et sa cohésion. Pour Mahrez, qui reste l’un des leaders techniques de cette sélection, l’objectif est clair : ajouter une nouvelle étoile au maillot algérien.

« L’objectif ? C’est d’aller au bout ! Avec l’équipe qu’on a, on va tout faire pour aller au bout. Il y aura de bonnes conditions, de bonnes pelouses, il n’y aura pas d’excuses. », dira-t-il.

🟢 À LIRE AUSSI : Elim CDM 2026 : Petkovic dévoile la liste des 26 joueurs retenus pour la Guinée et le Botswana

Le Maroc, grand favori selon le capitaine des Verts

Cependant, le joueur voit le Maroc grand favori pour brandir le trophée continental sur ses terres. « Être favori ne veut rien dire. Mieux vaut être entre les deux. Cette fois, c’est le Maroc qui est le favori, car ils sont chez eux. Ils vont avoir la pression. », a-t-il ajouté.

Dans son interview à Canal+, le capitaine de l’équipe d’Algérie a été interrogé sur le sujet des binationaux. Il persiste et signe ; celui qui ne se sent pas algérien ne doit pas venir défendre les couleurs nationales.

« Si tu te sens Algérien, tu viens défendre le drapeau. Si tu ne te sens pas Algérien, mieux vaut le dire dès le début. L’Algérie ne doit pas être un plan B. », dira-t-il.

Le capitaine a aussi rappelé que l’actuel groupe des Verts doit beaucoup à son ancien sélectionneur. « Tous les joueurs qui sont là aujourd’hui, c’est Djamel Belmadi qui les a ramenés. Il est allé les voir, il les a convaincus. Si un joueur ne veut pas venir, c’est qu’il ne veut pas jouer pour l’Algérie, tout simplement ».

🟢 À LIRE AUSSI : « On dirait un footballeur à la retraite », Zerrouki sévèrement critiqué

🟢 À LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : Déjà un 1er forfait de taille pour Petkovic face au Botswana et à la Guinée