Organisation de la CAN 2025 : l’Algérie officialise sa candidature

Après la décision de la confédération africaine de football de retirer l’organisation de la prochaine édition de la coupe d’Afrique à la Guinée, l’appel à candidatures est désormais lancé.

Ainsi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé le renouvellement de l’appel à candidatures pour l’organisation de la CAN 2025.

À cet effet, l’Algérie présentera officiellement sa candidature pour accueillir l’événement majeur du football africain.

Présent à l’Opéra d’Alger pour assister à la cérémonie du tirage au sort du championnat d’Afrique des nations, le ministre algérien de la Jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgef, a annoncé que l’Algérie se positionnera pour organiser le rendez-vous de la coupe d’Afrique des nations de 2025, « l’Algérie est en mesure d’organiser des événements de cette ampleur, nous allons défendre nos chances. » dit-il.

Après l’organisation réussie de l’événement olympique du bassin méditerranéen, l’Algérie est revenu sur le devant de la scène sportive. Une expérience qui a motivé la candidature de l’Algérie pour organiser la CAN 2025, « nous jouissons d’une expérience sur le plan organisationnel qui nous permettra d’accueillir les événements d’ordre continental et international » ajoute le ministre algérien de la Jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag.

Dans ce sens, Sebgag a appuyé ses propos en indiquant que les standards organisationnels du championnat d’Afrique des nations sont quasiment identiques à ceux de l’organisation de la coupe d’Afrique des nations, « nous allons organiser le CHAN, cela ne serait pas différent de l’organisation de la CAN. » explique-t-il.

CAN 2025 en Algérie : le président de la FAF s’exprime

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a, de son côté, confirmé la candidature de l’Algérie pour organiser la coupe d’Afrique de 2025, « le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le feu vert aux autorités sportives afin que l’Algérie dépose sa candidature pour accueillir la CAN 2025. » dit-il en marge de la cérémonie du tirage au sort du championnat d’Afrique des nations.

Le président de la FAF, Zefizef, a réaffirmé la capacité de l’Algérie d’organiser cet événement, « l’Algérie est doté d’infrastructures modernes qui rependent aux normes exigées par la FIFA et la CAF. » ajoute-t-il.

Désormais, l’Algérie déposera le dossier de sa candidature pour organiser la CAN 2025.