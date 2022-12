CAN 2025 : l’Algérie dépose officiellement son dossier de candidature

Comme prévu, l’Algérie a officiellement déposé sa candidature pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025.

L’annonce du dépôt de dossier de l’Algérie afin d’organiser l’édition de la CAN 2025 a été faite, ce matin, par le chargé de communication au sein de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud.

Ainsi, dans une déclaration à la radio algérienne, Salah Aboud a dit, » Nous avons remis les documents exigés par la Confédération africaine de football pour l’accueil de la CAN 2025. » indique-t-il.

Après l’accueil des Jeux méditerranéens de 2022 à Oran et le CHAN en 2023, l’Algérie poursuit sa dynamique d’organisation des grands événements sportifs.

En effet, loin des premiers plans organisationnels, l’Algérie mise sur ses nouvelles infrastructures sportives pour relancer les défis de l’organisation.

Nouveaux stades bâtis conformément aux critères de la CAF et de la FIFA, terrains annexes et autres espaces d’entraînement largement suffisants pour toutes les équipes qualifiées et autres infrastructures hôtelières, tels sont les atouts du dossier algérien pour l’organisation de la CAN 2025.

Organisation de la CAN 2025 : La CAF tranchera dans cette date ?

Attendant la date butoir, fixée ce 16 décembre, pour déposer le dossier de candidature, l’Algérie devra prendre son mal en patience pour connaître si elle sera le prochain pays à organiser la Coupe d’Afrique des Nations prochainement.

Ainsi, dans la même déclaration, Salah Bey-Aboud, chargé de la communication de la FAF, a dit, « La réponse du comité exécutif de la CAF devra être prononcée le 10 février prochain juste après la fin du Championnat d’Afrique des Nations. » explique-t-il.

De ce fait, la CAF rendra sa réponse quant à l’identité du pays qui organisera la CAN 2025 le 10 février prochain.