CAN 2025 : l’Algérie au groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée Equatoriale et le Soudan

On connait désormais les adversaires de l’équipe d’Algérie lors de la CAN-2025. Elle a hérité du groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée-Équatoriale et le Soudan.

Comme prévu, c’est ce soir que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations-2025 a eu lieu. L’équipe d’Algérie est fixée sur ses adversaires.

Versée au POT 1, la sélection nationale a hérité du groupe E. Elle affrontera le Burkina Faso du POT 2, la Guinée-Équatoriale du POT 3 et enfin le Soudan du POT 4.

Un groupe abordable pour la bande à Vladimir Petkovic. Trois matchs qu’elle devra bien négocier afin de valider son billet qualificatif pour les huitièmes de finale de la CAN-2025.

Le grand avantage de l’équipe d’Algérie, c’est qu’elle connait bien le Burkina Faso et la Guinée-Équatoriale. Face au Burkina, les deux sélections s’étaient déjà rencontrées lors des barrages de la qualification pour la Coupe du Monde-2014, les éliminatoires de la Coupe du Monde-2022 mais aussi lors de la phase de groupes de la dernière édition de la CAN en Côte d’Ivoire. C’étaient toujours des matchs serrés entre les Fennecs et les Étalons.

Face à la Guinée-Équatoriale, les deux sélections se sont rencontrées dans les éliminatoires de la CAN-2025. Les Verts s’étaient imposés à Miloud Hadefi sur le score de deux buts à zéro, tandis que le match retour à Malado s’était soldé sur un score de parité de zéro partout.