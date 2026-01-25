CAN 2025 : la Fédération sénégalaise formule des graves accusations contre le Maroc

Une semaine après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée face au pays hôte le Maroc, la finale continue de faire couler beaucoup d’encre. Déjà entachée par de nombreuses polémiques, cette apothéose du tournoi connaît un nouveau rebondissement avec la sortie fracassante du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui a formulé de graves accusations à l’encontre du pays organisateur.

Dans une longue vidéo accordée au média sénégalais Séneweb, le patron du football sénégalais est revenu sans détour sur les coulisses de cette finale, évoquant des conditions qu’il qualifie d’« extra-sportives » et qu’il estime défavorables à la sélection des Lions de la Teranga. D’emblée, il affirme avoir senti des manœuvres bien avant la qualification de son équipe pour la finale. « Avant même de partir à Rabat, j’ai demandé à Abdoulaye Sow d’aller faire une reconnaissance. On leur a demandé dans quel hôtel nous allions être logés, ils ont refusé de nous répondre », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’hôtel finalement retenu pour la délégation sénégalaise ne répondait pas aux standards exigés pour une sélection de ce niveau. Situé en plein centre-ville, il était exposé au bruit et à l’agitation, compromettant la sérénité des joueurs avant un rendez-vous aussi crucial. « Une équipe du niveau du Sénégal ne pouvait pas loger dans ces conditions », a-t-il martelé.

Tentative de déstabilisation

Le président de la FSF a également dénoncé une tentative d’imposer à la sélection sénégalaise le complexe Mohammed VI comme lieu d’entraînement. Bien qu’il reconnaisse le caractère ultra-moderne de cette infrastructure, il estime que s’y préparer représentait un risque stratégique. « Si tu t’entraînes là-bas, tu es totalement à découvert. Ton équipe est exposée, chaque détail peut être observé », a-t-il souligné, justifiant ainsi son refus catégorique.

Autre point sensible évoqué : l’accueil de la délégation sénégalaise à Rabat. Le dirigeant déplore un manque total d’encadrement et de sécurité à l’arrivée de l’équipe, l’ayant poussé à saisir directement les instances continentales. Il affirme avoir rencontré plusieurs responsables de la CAF, dont Faouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine, mais sans obtenir de réponses claires. « Chacun se renvoyait la responsabilité. À ce moment-là, j’ai compris qu’on me menait en bateau », a-t-il confié, révélant avoir envisagé la publication d’un communiqué officiel.

« Le Maroc tient la CAF »

Enfin, le dossier de l’arbitrage a été présenté comme le point noir majeur de cette finale. Le président sénégalais affirme que les règlements n’ont pas été respectés concernant la désignation de l’arbitre, privant ainsi son équipe de la possibilité de récusation. Dans une conclusion lourde de sens, il a lancé : « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils décident de tout ».

Des déclarations fortes, qui viennent raviver les tensions autour de cette CAN-2025 et promettent de prolonger encore longtemps les débats et les polémiques autour d’une finale déjà très controversée.

