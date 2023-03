CAN 2025 et nouveaux joueurs : le président de la FAF optimiste

En marge de son déplacement au Rwanda pour assister au congrès de la FIFA, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, est revenu sur l’actualité footballistique en Algérie.

En effet, avec le nombre important des nouveaux joueurs annoncés proches de rejoindre l’équipe d’Algérie, le premier responsable de la FAF a été questionné sur ce sujet. « Le rajeunissement de l’effectif de la sélection nationale est stratégique pour nous. » dit-il au micro de la presse algérienne.

Ainsi, Djahid Zefizef, a donné un indice sur les éventuelles venues de certains joueurs algériens évoluant en Europe pour la première fois.

Or, le patron de la FAF a refusé de divulguer les noms des joueurs qui feront leur première apparition avec le maillot des Verts, « Seul le sélectionneur national est habilité à dévoiler les noms des joueurs qui renforceront prochainement l’effectif de la sélection. » ajoute-t-il.

Organisation de la CAN 2025 : quels atouts pour l’Algérie ?

Alors que la Confédération Africaine de football semble ranger le dossier de l’organisation de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations dans un tiroir temporairement, le doute plane sur l’identité du pays organisateur de l’édition continental de 2025.

Dans ce sillage, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a indiqué que, « l’Algérie a déposé un dossier solide pour l’accueil de la CAN 2025. La candidature algérienne prend en compte plusieurs aspects organisationnels. Notre dossier est irréprochable. » explique-t-il à la presse algérienne.

Disposant d’une nouvelle assise d’infrastructures sportives et de l’expérience organisationnelle engrangée suite à l’accueil des Jeux Méditerranéens et le CHAN, l’Algérie est en bonne position dans cette course à 4 pour l’accueil de l’édition de 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations.

Nouveau rebondissement dans l’annonce du nom du pays organisateur de la #CAN2025, initialement prévue en février. Patrice Motsepe a finalement décidé de ne pas le dévoiler à Kigali, le 16 mars. Explications 👇https://t.co/Rt5jCwceq6 — Jeune Afrique (@jeune_afrique) March 9, 2023

Néanmoins, l’instance continentale, la CAF en l’occurrence, semble avoir du mal à trancher. À l’approche de l’événement de la FIFA organisé à Kigali, le 16 mars courant, tout indique que l’annonce ne sera pas faite sur le sol rwandais. Le dossier de la CAN 2025 réserve encore d’autres épisodes…