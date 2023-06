CAN 2025 et 2027 : annonce des pays hôtes, le SG de la CAF donne une date

Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a été l’invité de l’émission Canal+ sport Afrique. Il a parlé notamment des trois prochaines CAN, 2023, 2025 et 2027. C’est vers la mi-août, au plus tard possible, qu’on devrait connaitre l’identité des pays hôtes de la 35e et 36e édition de la CAN.

Alors que la CAN-2023 aura lieu en Côte d’Ivoire, on ne sait pas encore qui va abriter la CAN 2025 et celle de 2027, auxquelles l’Algérie est candidate pour l’organisation. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la confédération africaine de football plane toujours le suspense.

Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, affirme que le bureau exécutif prend tout son temps pour annoncer les pays hôtes. « Donnez-nous le temps de travailler dans les règles. Le comité exécutif de la CAF a fait un énorme travail. C’est la première fois que la CAF demande aux associations de manifester leur intérêt d’organiser la compétition. On a créé une commission indépendante, il n’y a pas d’administration dedans, c’est-à-dire des cabinets privés ». Dira-t-il.

Il révèle que l’annonce des pays organisateurs de la 35e et 36e édition de la CAN sera faite en même temps, vraisemblablement « la mi-août ».

CAN 2025 et 2027 dans la même zone ? Oui c’est possible

Certes, le comité exécutif de la CAF n’a pas encore annoncé le pays organisateur de la CAN-2025. Mais dans les coulisses, elle aurait été octroyée au Maroc. Ce serait la raison pour laquelle l’Algérie s’est portée candidate pour la CAN-2027. Peut-on voir deux CAN de suite dans la même zone ? Le secrétaire général de la CAF fait une précision de taille.

« Le président de la CAF, le Docteur Patrice Motsepe, souhaite que toute région ait la possibilité d’organiser une CAN. Il souhaitait qu’il y ait une alternance, mais nous avons été rattrapés par la réalité. Je vous affirme qu’il n’y a que 5 ou 6 pays capables d’organiser une CAN à pied levé ? 6 pays sur 54, ce ne sera pas possible de faire cette alternance ». A-t-il indiqué.

Pour boucler le débat, le SG de la CAF répond à une éventuelle organisation de la CAN-2027 par le Sénégal. Il rappelle que le pays en question va falloir passer par des cabinets d’étude privés pour démontrer leur capacité à organiser la compétition.