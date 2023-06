CAN 2025 en Algérie, poste au Comex CAF : Zefizef optimiste

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, croit en chances de l’Algérie d’accueillir la CAN-2025. Il se dit aussi optimiste de gagner un poste au comité exécutif de la confédération africaine de football.

C’est ce matin, au Cercle de l’Armée à Beni Messous, que l’assemblée générale ordinaire de la fédération algérienne de football a été tenue. Sans surprise, les membres de l’AG ont adopté les bilans moral et financier du premier mandat de Djahid Zefizef 2022/2023.

Après la fin des travaux de l’AGo, le président de la FAF a accordé des déclarations aux médias présents. D’emblée, il évoque le dossier de candidature de l’Algérie pour la CAN-2025. Alors qu’on parle de l’octroi de la 35e édition de la CAN au Maroc dans les coulisses, Zefizef reste optimiste.

« Je pense qu’on est le seul pays où on évoque toujours notre candidature pour la CAN-2025. On a déposé un dossier solide, avec la participation de 15 secteurs. En tant qu’experts, on a valorisé le dossier. Ce dernier, est entre les mains du comité exécutif de la CAF. On a confiance en eux et j’espère qu’on va recevoir une bonne nouvelle prochainement ». Dira-t-il.

Zefizef optimiste pour un poste au Comex de la CAF

Comme tout le monde le sait, Djahid Zefizef, est candidat à l’élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football.

Le président de la première instance du football algérien se dit également optimiste de récupérer le poste de notre pays, perdu depuis 2017. Et ce, en dépit de la rude concurrence avec le Libyen Abdelhakim Alshalmani.

« L’Algérie a toutes les chances pour gagner un siège au comité exécutif de la confédération africaine de football ». A-t-il déclaré.

A noter que l’élection aura lieu le 13 juillet à la capitale béninoise Cotonou. Il s’agit d’un renouvellement partiel du Comité exécutif de la CAF. Les six zones de la confédération sont toutes concernées.