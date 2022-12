CAN 2025 : de sérieux concurrents pour l’Algérie

La date butoir du recueil des candidatures pour abriter la CAN-2025 a prit fin le 16 décembre à minuit. On connait désormais l’identité de tous les pays candidats. Le moins que l’on puisse dire, l’Algérie aura devant elle de sérieux concurrents pour avoir l’honneur d’accueillir la 35e édition de la CAN.

Il n’est secret pour personne. L’Algérie s’est officiellement portée candidate pour abriter la CAN-2025. Le dépôt du dossier de candidature a été déposé vendredi dernier, auprès du siège de la CAF au Caire en Egypte.

Dans le dossier algérien, six stades ont été retenus. Il s’agit du stade de Baraki et Douéra (Alger), Miloud Hadefi (Oran), Mustapha Tchaker (Blida), Chahid Hamlaoui (Constantine) et enfin 19 mai 1956 (Annaba). Les deux stades de Tizi Ouzou et 5 juillet, quant à eux, se trouvent sur la liste des stades de réserve. Il y a aussi 32 stades d’entrainements sur lesquels les 24 sélections qui prendront part à la CAN répèteront leurs gammes.

Qui sont les pays candidats ?

La date butoir du recueil des candidatures pour abriter la CAN-2025 a prit fin le 16 décembre à minuit. Du coup, la confédération africaine de football a communiqué leur identité.

En effet, outre l’Algérie, il s’agit du Nigéria, conjointement avec le Bénin, la Zambie, le Sénégal, le Maroc et enfin l’Afrique du Sud. Le moins que l’on puisse dire, est que notre pays aura de concurrents sérieux. Alors que le Maroc et l’Afrique du Sud ne sont pas à présenter, le Sénégal ou encore le Nigéria ont connu une évolution avérée en matière d’infrastructures.

Le grand avantage de l’Algérie, c’est de bien profiter du prochain CHAN. Autrement dit, une bonne organisation lui permettra de gagner des points pour avoir l’honneur d’accueillir la 35e édition de la CAN. Le faite de ne pas avoir organisé une CAN depuis 35 (d’ici 2025) serait un autre atout.

A noter que la première instance du football continentale va envoyer une commission pour une visite d’inspection à partir du 5 janvier 2023. Et ce, afin de visiter les différentes infrastructures sportifs et hôteliers. L’opération s’étalera jusqu’en le 25 janvier et concernera tous les pays candidats.

A rappeler que c’est le 10 février 2023 que la CAF annoncera le pays hôte de la 35e édition de la grande compétition continentale de football des nations.