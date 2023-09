CAN 2025 : « Ceux qui se sont retirés ont voulu laisser la voie libre au Maroc », Motsepe

Le président de confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fait une déclaration un peu étranger lors de la cérémonie de l’annonce des pays hôtes des CAN 2025 et 2027. Il affirme que les pays ayant retiré leurs candidatures ont voulu laissé la voie libre au Maroc pour abriter la 35e édition de la CAN.

Comme tout le monde le sait, c’est ce matin que le comité exécutif de la confédération africaine de football a annoncé les pays hôtes de des deux CAN 2025 et 2027. Sans surprise, la CAN-2025 se déroulera au Maroc.

Lors d’une déclaration accordée aux présents, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a évoqué le retrait de candidatures des autres postulants, en l’occurrence l’Algérie, le Nigéria, conjointement avec le Bénin, et enfin la Zambie. Il explique les raisons qui ont poussé ces pays à retirer leurs candidatures.

« Les autres postulants à l’organisation de la CAN-2025 ont retiré leurs candidatures. S’ils ont pris une telle décision, c’est tout simplement pour laisser la voie libre au Maroc. Ce pays veut abriter la 35e édition de la CAN afin de renforcer son dossier de candidature pour accueillir la Coupe du Monde-2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal ». A-t-il déclaré. Nombreux sont ceux qui ont qualifié la déclaration du premier responsable de la CAF de « nuisible à la crédibilité de l’instance africaine ».

Hafid Derradji tire sur la CAF

Comme il fallait s’y attendre, Hafid Derradji réagit à propos de l’annonce des pays hôtes des CAN 2025 et 2027. Le célèbre commentateur algérien de beIN Sport ne mâche pas ses mots.

« Si l’octroi de la CAN-2025 au Maroc était attendu, ce qui a poussé les autres pays candidats, dont l’Algérie, de se retirer, l’organisation de la CAN-2027 au Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie fait jaser. La Tanzanie et le Kenya n’ont qu’un seul stade, tandis que l’Ouganda ne dispose même pas d’une enceinte homologuée par la CAF et a souvent accueilli ses adversaires à l’extérieur. Et pourtant, l’Algérie jouit de tous les critères pour abriter une compétition continentale ». A-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter : « Même si l’Algérie n’a pas retiré sa candidature pour l’organisation de la CAN-2027, le comité exécutif de la CAF l’aurait octroyé pour le trio. Vous avez compris maintenant pourquoi notre pays s’est retiré ? En 2027, le trio ne sera pas en mesure pour accueillir la 36e édition de la CAN. La CAF va solliciter l’Algérie pour le remplacer, et ce jour-là, on va lui rappeler que notre priorité est de développer le football algérien ».