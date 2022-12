CAN 2025, Belmadi : Hafid Derradji en remet une couche

Hafid Derradji évoque une nouvelle fois la candidature de l’Algérie pour accueillir la CAN-2025. Il affirme que ce sera un « pari perdu » pour notre pays, tout en expliquant les raisons.

Au moment où l’état algérien ne compte pas lésiner sur tous les moyens pour que notre pays accueille la CAN-2025, Hafid Derradji, a affirmé que l’identité du pays hôte a été scellée par la CAF. « Avant la présentation, exposition et étude des dossiers, il semblerait que la (clique) a décidé de donner au Maroc l’honneur d’accueillir la CAN-2025. Quant au Nigéria, conjointement avec le Bénin, et l’Algérie, ils abriteront respectivement les CAN de 2027 et 2029 ». A-t-il écrit sur son compte Facebook officiel. Et d’ajouter : « Le vote devrait avoir lieu en marge du CHAN-2023 en Algérie, mais il a été reporté au mois de février…Le football n’est pas devenu juste un jeu comme certains le croient. Mais le choix à ce niveau n’a rien à voire avec le dossier ». A-t-il écrit sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports vient d’en remettre une couche. En effet, et selon lui, l’organisation de la CAN-2025 par l’Algérie sera un pari perdu.

« L’organisation de la CAN-2025 semble dés le début un pari perdu pour l’Algérie. Le dossier de candidature a été déposé sans prendre en considération les évolutions que connait le football africain et qui ne sont pas en faveur de notre pays. L’Algérie ne pourra accueillir une CAN qu’à partir de l’année 2029 avec un nouvel entraineur et une autre génération de joueurs ». A-t-il écrit dans un papier posté sur « Al-Arabi Post ».

Derradji tacle une nouvelle fois Belmadi

Dans son papier, Hafid Derradji tacle une nouvelle fois à Djamel Belmadi. Il persiste et signe que le sélectionneur national assume une grande part de responsabilité de l’élimination des Verts de la dernière Coupe du Monde au Qatar.

« J’ai déjà dis que Bemadi assume une grande part de responsabilité de l’élimination de la sélection nationale algérienne de la Coupe du Monde au Qatar, comme j’ai dis que le grand mérite de la consécration lors de la CAN-2019 lui revient. Si la sélection était invincible dans 35 matchs, c’est aussi grâce à lui. Mais lorsqu’on échoue, il faut savoir quitter la table, comme ce fut le cas de plusieurs sélectionneurs après la fin du Mondial pour ne pas avoir atteint les objectifs qui leur ont été assignés ». A-t-il ajouté.