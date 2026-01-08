CAN 2025 : avant l’Algérie, le Nigeria éteint l’incendie des primes

L’un des quarts de finale les plus attendus de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 opposera l’Algérie au Nigeria, dans un remake très attendu de la demi-finale de la CAN 2019 remportée par les Fennecs. Une affiche de prestige entre deux géants du football africain, mais abordée dans des contextes radicalement différents par les deux sélections.

Côté algérien, la préparation de ce choc se déroule dans une atmosphère sereine et studieuse. Le sélectionneur national et son staff ont mis l’accent sur la concentration, la discipline tactique et la récupération physique, conscients de l’importance du rendez-vous. Les joueurs affichent une grande détermination, portés par un groupe soudé et un objectif clair : poursuivre l’aventure et confirmer le renouveau entrevu depuis le début du tournoi. L’Algérie avance sans bruit, mais avec une réelle confiance en ses moyens.

En revanche, le camp nigérian traverse une période agitée à la veille de ce quart de finale décisif. Déjà secoués par l’affaire Victor Osimhen, qui avait menacé de quitter le rassemblement à la suite d’un malentendu avec son coéquipier Ademola Lookman, les Super Eagles ont été rattrapés par un nouveau malaise, cette fois d’ordre financier. En effet, les joueurs ont exprimé leur colère face au retard dans le versement de leurs primes, allant jusqu’à menacer de boycotter le déplacement vers Marrakech, ville hôte de la confrontation face aux Fennecs.

La ministre d’État aux Finances désamorce la bombe

Une situation explosive qui a nécessité l’intervention directe des hautes autorités nigérianes pour éviter une crise majeure à quelques heures d’un match capital. Dans un communiqué relayé par le média local Punch, la ministre d’État aux Finances, Doris Uzoka-Anite, a annoncé que les paiements seraient effectués « aujourd’hui ou demain ». Elle a expliqué que ce retard était dû au processus de conversion des fonds en devises étrangères, tout en assurant que les démarches avaient été accélérées.

« Le gouvernement fédéral et la Banque centrale du Nigeria ont rationalisé avec succès le traitement des opérations de change afin de garantir que nos joueurs soient récompensés sans plus tarder », a-t-elle précisé. Des assurances qui ont finalement rassuré les joueurs et permis de désamorcer la crise.

Une fois les garanties obtenues, les Super Eagles ont rallié Marrakech et peuvent désormais se concentrer pleinement sur cette grande empoignade face à l’Algérie. Reste à savoir si ces turbulences internes laisseront des traces sur le plan mental et sportif. Dans un match de ce niveau, le moindre détail peut faire basculer la rencontre, et les Fennecs espèrent bien tirer profit de leur stabilité pour prendre l’ascendant sur un adversaire aussi talentueux que sous pression.