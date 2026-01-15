CAN 2025 au Maroc : un journaliste retrouvé mort dans sa chambre à Rabat

Une terrible nouvelle a bouleversé la famille médiatique présente à Rabat pour couvrir la Coupe d’Afrique des nations-2025. Le responsable de la communication du club du Stade malien et chef du département marketing, télévision et médias de la Ligue professionnelle malienne, Mohamed Soumaré, a été retrouvé mort. Le défunt s’est éteint dans la matinée dans son appartement situé dans la capitale marocaine, plongeant ses proches, collègues et l’ensemble de la sphère sportive africaine dans une vive émotion.

Mohamed Soumaré se trouvait au Maroc dans le cadre d’une mission professionnelle, chargé de la couverture médiatique des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations. La nouvelle de sa disparition a pris tout le monde de court et a provoqué une onde de choc parmi les journalistes, responsables de clubs et dirigeants sportifs, d’autant plus que le disparu était unanimement reconnu pour son dynamisme, sa disponibilité et sa présence constante lors des grandes manifestations footballistiques continentales.

Les raisons de la mort demeurent inconnes !

Selon les informations parvenues de Rabat, les causes exactes de son décès n’ont pas encore été officiellement établies. Toutefois, l’un des responsables de la communication, interrogé par plusieurs journalistes en marge de leur présence au stade Moulay Abdellah à l’occasion de la demi-finale de la CAN entre le Maroc et le Nigeria, a indiqué que Mohamed Soumaré souffrait de certains problèmes cardiaques.

Des précisions supplémentaires devraient être communiquées ultérieurement par ses proches ou les autorités compétentes.

Un homme de passion et de dévouement

Au-delà de ses fonctions professionnelles, Mohamed Soumaré laisse le souvenir d’un homme doté d’un riche parcours humain et d’une trajectoire professionnelle exemplaire. Il avait notamment vécu plusieurs années en Algérie durant sa jeunesse, une période qui a profondément marqué sa personnalité et forgé chez lui une relation particulière avec le football algérien. Cette expérience lui avait permis de développer une véritable passion pour le Nasr Athletic Hussein Dey (NAHD), club auquel il demeurait très attaché et qu’il évoquait toujours avec affection et fierté.

Nos confrères ont constaté cet attachement lors de leur première rencontre avec le regretté en marge de la Coupe d’Afrique des Nations disputée au Cameroun. En effet, il n’avait pas manqué de partager ses souvenirs et son amour pour ce club algérois. Sa disparition constitue une perte immense pour le journalisme sportif africain et pour tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. En ces moments douloureux, l’ensemble de la famille médiatique adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à la grande famille du football malien.