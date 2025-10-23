CAN 2025 au Maroc : Qui de ces 3 attaquants va remplacer Gouiri ?

Trois attaquants algériens évoluant à l’étranger vont disputer une seule place en sélection nationale pour remplacer Amine Gouiri, forfait pour la CAN-2025. Il s’agit de Nadir Benbouali, Radouane Berkane et Moncef Bakrar.

La blessure d’Amine Gouiri, contraint à trois mois d’arrêt après une opération de l’épaule, prive l’équipe d’Algérie de son avant-centre titulaire pour la CAN 2025. Ce forfait majeur oblige Vladimir Petkovic à revoir ses plans offensifs et à tester de nouvelles options lors des matchs amicaux en mois de novembre.

Selon plusieurs médias algériens, trois potentiels attaquants algériens évoluants à l’étranger sont pressentis pour remplacer le Marseillais. Tous les trois devraient disputer une seule place.

Et si Bakrar revenait chez les Verts ?

Moncef Bakrar réalise un excellent début de saison en Croatie. En effet, il s’impose comme l’un des attaquants les plus en vue du championnat. En dix matchs, l’ancien joueur de l’ES Sétif a inscrit six buts, un bilan qui témoigne de sa régularité et de sa capacité à faire la différence face à des défenses souvent solides. Son adaptation rapide à un championnat réputé exigeant illustre sa progression technique et mentale, lui permettant de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.

Doté d’un profil moderne, Bakrar se distingue par sa mobilité et sa polyvalence. Il peut évoluer à la fois en pointe ou en soutien d’un autre attaquant, ce qui offre plusieurs options tactiques à son entraîneur. Sa vitesse d’exécution, son sens du placement et sa faculté à se créer des occasions même dans des espaces réduits en font un atout précieux. Ces qualités pourraient séduire Vladimir Petkovic, qui recherche justement un avant-centre capable de s’intégrer dans un système à deux pointes.

L’attaquant du Dinamo Zagreb n’est pas un inconnu pour le sélectionneur national. Petkovic a déjà pu l’observer et le diriger lors de précédents rassemblements avec les Verts, ce qui constitue un avantage certain dans la perspective d’un retour en sélection. Cette connaissance mutuelle pourrait peser dans la balance, surtout dans un contexte où la concurrence en attaque s’intensifie. Avec ses performances convaincantes et son profil complet, Bakrar se positionne comme un sérieux candidat pour renforcer l’attaque de l’équipe d’Algérie lors des prochaines échéances.

Benbouali a bien rebondi en Hongrie

Installé en deuxième division hongroise, Billel Benbouali s’impose comme l’un des attaquants les plus performants de son championnat. Avec huit buts inscrits en seize matchs, il affiche une régularité remarquable qui attire l’attention, malgré l’environnement modeste dans lequel il évolue. Ce rendement prouve non seulement son sens du but, mais aussi sa capacité à s’adapter et à se montrer décisif, quelles que soient les conditions.

Issu de la fameuse académie du Paradou et passé par Charleroi en Belgique, Benbouali a gagné en maturité et en efficacité. Son style de jeu repose sur une excellente lecture du jeu et une grande maîtrise technique dans les 20 derniers mètres. Capable de jouer dos au but, il excelle dans la conservation du ballon, la remise rapide et la création d’espaces pour ses coéquipiers. Cette dimension collective, ajoutée à son instinct de buteur, en fait un profil rare et intéressant pour une sélection nationale en quête d’efficacité offensive.

Si la Hongrie n’offre pas la même exposition que les grands championnats européens, les chiffres de Benbouali plaident en sa faveur. Sa constance et sa discipline dans le jeu font de lui un candidat crédible pour intégrer la liste de Vladimir Petkovic, qui cherche un avant-centre capable d’apporter puissance, précision et complémentarité dans le secteur offensif des Verts.

Berkane, la grande révélation

La révélation du moment vient sans conteste du Qatar, où le jeune attaquant Berkane brille de mille feux. À seulement 22 ans, il s’est rapidement imposé comme l’un des buteurs les plus redoutables du championnat, avec six réalisations en sept matchs avec son équipe Al-Wakrah. Formé et révélé à la JS Kabylie, il confirme aujourd’hui tout le potentiel qu’on lui prêtait dès ses débuts en Algérie. Sa progression impressionne par la maturité de son jeu : calme, lucide et terriblement efficace dans la surface.

Ce qui distingue particulièrement Berkane, c’est son sang-froid devant le but et sa capacité à faire la différence dans les espaces les plus restreints. Il lit parfaitement les trajectoires, se positionne intelligemment et n’a besoin que d’une demi-occasion pour marquer. Ces qualités, rares chez les jeunes attaquants algériens, pourraient séduire Vladimir Petkovic. Dans un contexte où les « vrais » buteurs se font de plus en plus rares, Berkane apparaît comme une option aussi prometteuse que crédible pour le technicien bosnien.