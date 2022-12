Des propos attribués à Hafid Derradji, concernant le pays hôte qui va organiser la CAN-2025, a fait le buzz cet après-midi sur les réseaux sociaux. Plusieurs médias ont reprit une déclaration du commentateur de beIN Sports de son « pseudo » compte sur Facebook.

L’Algérie s’est bel et bien portée candidate pour accueillir la CAN-2025. Le dossier de candidature a été déposé vendredi dernier auprès du siège de la CAF au Caire en Egypte.

Il s’agit d’un dossier solide, faut-t-il le dire. Mais il n’en demeure pas moins que l’Algérie fera face à une rude concurrence. En plus du Maroc et l’Afrique du Sud ou encore le Sénégal, le Nigéria, conjointement avec le Bénin, et la Zambie ont également déposé leurs dossiers de candidature. On peut aussi s’attendre au jeu de coulisses de la part de certaines fédérations qui ont une « main longue » au sein de l’instance continentale.

Cet après-midi, des propos attribués à Hafid Derradji, concernant le pays qui abritera la 35e édition de la CAN a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, il a, soit disant, révélé, via un poste sur un pseudo compte Facebook, que la CAF a donné l’honneur « d’organiser la CAN-2025 au Maroc. La CAN-2027 au Nigéria, conjointement avec le Bénin et celle de 2029 à l’Algérie ».

Qu’attend Derradji pour faire un démenti ?

Le moins que l’on puisse dire, est que les propos de Hafid Derradji se sont répandus comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Certains médias n’ont pas hésité à les reprendre pour en faire un article.

Mais ce qu’il faut le savoir, est que c’est un compte Facebook qui n’appartient pas au commentateur de beIN Sports. Il s’est avéré que ce compte a été créé il y a quelques heures seulement et qui compte environ 100 abonnés seulement. Le compte officiel du concerné compte environ 9 millions abonnés. Mieux, il est certifié par Facebook.

Mais le plus intrigant, est que Derradji n’a pas fait démenti sur son compte officiel. Ça aurait été la meilleure façon pour se démarquer de toute responsabilité à propos de ladite publication qui lui a été attribuée. Reste à savoir maintenant si le célèbre commentateur algérien a eu vent de la « fake » publication qui circule sur les réseaux sociaux ou non.