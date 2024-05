CAN 2025 au Maroc : Motsepe met la balle dans le camp de la FIFA

Quand se tiendra la CAN 2025 au Maroc ? C’est la question que se posent les amoureux du ballon rond. Même le président de la CAF Patrice Motsepe lui-même ne sait pas, mettant ainsi la balle au camp de la FIFA.

On connait le pays hôte de la CAN-2025 depuis huit mois déjà. Comme tout le monde le sait, elle se déroulera au Maroc. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas quand elle se tiendra.

Le moins que l’on puisse dire, est que le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a mis la Confédération africaine de football dans une situation embarrassante. Alors qu’il veut la programmer en été 2025, l’Instance africaine de football insiste pour qu’elle se tienne en hiver de la même année. Et pour cause, l’été de 2025 coïncide avec le lancement de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs. Un prestigieux tournoi qui se tiendra aux États-Unis, du 15 juin au 13 juillet 2025.

Quand Motsepe fuit ses responsabilités

Accosté par des médias lors de la tenue du 74ᵉ congrès de la FIFA à la capitale thaïlandaise, Bangkok, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a été interrogé sur la date du déroulement de la 35ᵉ édition de la CAN. Mais il a mis la balle dans le camp de la FIFA, « c’est à l’Instance internationale d’en décider », s’est-il contenté de dire.

Une réponse non convaincante. En étant le président d’une Instance souveraine et indépendante comme la CAF, il avait quand même son mot à dire ou, le cas échéant, donner son avis. Mais le Sud-africain a fui ses responsabilités. Une preuve de plus qu’il n’est pas le décideur au sein de l’Instance africaine, en étant juste une marionnette d’un lobby.

Visiblement, la CAN-2025 est bien partie pour se dérouler en hiver. La raison est simple, le président de la FIFA, Gianni Infantino, semble catégorique et ne compte pas faire machine arrière concernant la date de lancement de la Coupe du Monde des clubs 2025.