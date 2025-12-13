Liste de Petkovic pour la CAN 2025 au Maroc : Atal de retour, pas d’Abada et Lekhal et 2 surprises

Comme prévu, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé, cet après-midi, la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue au Maroc. Sans grande surprise, le technicien bosniaque a fait le choix de la stabilité en reconduisant pratiquement le même groupe ayant pris part aux derniers stages de préparation, confirmant ainsi sa volonté de s’appuyer sur un noyau déjà rodé à ses principes de jeu.

Cette liste est toutefois marquée par deux nouveautés majeures : Adel Boulbina et Radouane Berkane. Les deux jeunes attaquants décrochent leur toute première convocation en équipe nationale A, une récompense logique après leurs prestations remarquées lors de la Coupe arabe disputée au Qatar avec la sélection nationale A’. Leur dynamisme, leur efficacité offensive et leur maturité dans le jeu ont visiblement convaincu Petkovic, qui n’a pas hésité à leur offrir une chance au plus haut niveau continental.

Absences remarquées et retours inattendus

En revanche, certaines absences n’ont pas manqué de susciter des interrogations. Victor Lekhal et Achraf Abada, pourtant auteurs de bonnes performances lors de la Coupe arabe, ne figurent pas sur la liste finale. Un choix fort du sélectionneur, qui semble privilégier l’équilibre global de son effectif et la complémentarité entre les joueurs plutôt que la simple forme du moment.

Autre fait marquant de cette annonce : le retour de Youcef Atal. Bien que le latéral droit manque de compétition ces dernières semaines, Petkovic a tenu à l’intégrer dans son groupe, misant sur son expérience, sa polyvalence et son apport offensif. Un pari assumé, dans un secteur de jeu où l’Algérie dispose de peu d’alternatives au même niveau. Idem pour Mohamed-Amine Tougaï en défense. Le jeune milieu de terrain de Charleroi Yacine Titraoui, la nouveauté du dernier rassemblement des Verts, a sauté.

Dans les cages, Anthony Mandrea fait son retour et vient remplacer Alexis Guendouz, contraint de déclarer forfait pour cause de blessure. Le gardien de but franco-algérien retrouve ainsi la sélection, lui qui connaît bien l’environnement des Verts et qui devra se tenir prêt à répondre aux exigences d’une compétition aussi relevée que la CAN.

À travers cette liste, Vladimir Petkovic affiche clairement ses intentions : bâtir une équipe compétitive en misant sur la continuité, tout en intégrant progressivement de nouveaux éléments capables d’apporter fraîcheur et solutions supplémentaires. Désormais, place à la préparation, avec un objectif clair pour les Verts : réussir une CAN-2025 à la hauteur des attentes du public algérien.

