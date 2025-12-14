CAN 2025 au Maroc : les mots forts d’un ex-international marocain sur l’Algérie

Si les tensions politiques entre l’Algérie et le Maroc ont atteint leur paroxysme, les liens entre les peuples des deux pays restent, eux, profondément ancrés. Une réalité que le football continue de mettre en lumière, comme ce fut le cas lors de la Coupe arabe FIFA-2025 disputée au Qatar. Dans les tribunes, supporters algériens et marocains ont offert une ambiance fraternelle et festive, rappelant que la passion du ballon rond dépasse largement les considérations politiques.

À l’approche de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui se déroulera au Maroc, cette fraternité a été mise en avant par une voix bien connue du football chérifien. Marouane Chamakh, ancien international marocain et ex-attaquant d’Arsenal, s’est exprimé avec des mots forts et sincères à l’égard de l’Algérie et de sa sélection nationale.

Soutien assumé des Lions de l’Atlas, Chamakh n’en demeure pas moins respectueux et admiratif des Verts. « L’Algérie, c’est un pays frère. Je veux que le Maroc gagne la CAN, mais à côté, j’espère vraiment un super parcours pour l’Algérie. Franchement, c’est sincère », a-t-il déclaré, soulignant ainsi la dimension humaine et fraternelle qui unit les deux nations.

La rivalité sportive, mais saine et nécessaire

L’ancien buteur n’a toutefois pas occulté la rivalité sportive historique entre les deux sélections. Une rivalité qu’il estime saine et nécessaire, tant qu’elle reste dans les limites du fair-play. « J’aimerais qu’on les élimine parce qu’il y a encore cette rivalité sportive. Entre nous, il faut se chambrer, il faut que ça reste, tant que c’est dans le cadre du foot », a-t-il ajouté avec un sourire, rappelant que la compétition fait partie intégrante du sport.

Enfin, Marouane Chamakh a tenu à rappeler l’évidence souvent oubliée : au-delà des frontières et des divergences, Algériens et Marocains partagent une histoire, des traditions et un quotidien similaires. « Dans la vie, on est les mêmes. On se marient ensemble, on mange la même chose, on partage les mêmes problèmes. Nous sommes des frères », a-t-il conclu.

Un message fort, porteur d’espoir, à l’aube d’une CAN qui s’annonce autant sportive qu’émotionnelle. Rappelons que l’Algérie et le Maroc ont failli se rencontrer en demi-finale de la Coupe arabe, mais les Verts se sont éliminés face aux Émirats arabes unis vendredi passé.

