CAN 2025 au Maroc : Lekjaa dénonce un « complot » de l’Algérie

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, s’en est pris indirectement à l’Algérie. Sans citer son nom, il accuse notre pays de comploter contre le Maroc pour que la Coupe d’Afrique des Nations-2025 soit un total échec.

À environ un mois et demi sur l’entame de la Coupe d’Afrique des Nations, Fouzi Lekjaa a fait une déclaration controversée. Il accuse indirectement l’Algérie de comploter contre le Maroc pour faire échouer l’organisation de la CAN-2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Amicaux face au Zimbabwe et à l’Arabie Saoudite : La FAF communique les dates et le lieu

« Vous savez tous qui était notre concurrent pour l’organisation de la CAN-2025. Et depuis que le Maroc a eu l’honneur d’abriter le tournoi africain, ce concurrent a depuis toujours tenté de montrer que notre pays n’est pas capable pour une telle organisation », dira-t-il d’emblée, lors de son intervention devant la Commission des finances à la Chambre des représentants, en sa qualité de ministre délégué chargé du Budget.

« Ensuite, le vrai complot a commencé, avec les histoires des chiens errants, les retards de construction des stades… et j’en passe. Même lors de l’inauguration du nouveau stade Mouley Abdellah, on a dit que c’est du Photoshop », a-t-il ajouté.

Certes, le premier responsable de la FRMF et vice-président de la Confédération africaine de football n’a pas cité le nom de l’Algérie, mais il a fait clairement allusion à notre pays, qui était le seul concurrent du Maroc pour accueillir la 35e édition du prestigieux tournoi continental.

L’organisation de la CAN-2025 volée de l’Algérie

Ce que Lekjaa doit savoir, est que l’organisation de la CAN-2025 a été volée de l’Algérie, en raison notamment du jeu de coulisses et son (Lekjaa) lobbying au sein de l’Instance africaine. Tout le monde se souvient que ce même Lekjaa avait annoncé l’organisation de la CAN au Maroc en juin 2023, trois mois avant l’annonce officielle de la CAF.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie parmi les dix plus grandes économies d’Afrique d’ici 2026

Lorsque notre pays avait présenté son dossier de candidature, il y avait des stades aux normes mondiales, Miloud Hadefi (Oran), Nelson Mandela (Baraki) ou encore, Hocine Aït-Ahmed (Tizi-Ouzou). À ce moment-là, le pays voisin n’avait construit le moindre stade.

Il est clair que les tensions entre les deux pays autour de l’organisation de la CAN 2025 restent vives. Les accusations de complot lancées par Fouzi Lekjaa ajoutent de l’huile sur le feu, et il reste à voir comment cette situation évoluera dans les mois à venir.

🟢 À LIRE AUSSI : Luca Zidane, CAN 2025 au Maroc : Ce qu’a dit Youcef Atal