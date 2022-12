CAN 2025 au Maroc : le ministre Sebgag répond à Hafid Derradji

Au moment où l’état algérien ne compte pas lésiner sur tous les moyens pour que notre pays accueille la CAN-2025, le commentateur de beIN Sports, Hafid Derradji, a affirmé que l’identité du pays hôte a été scellée par la CAF. Le ministre de la jeunesse et des sports lui répond.

Comme tout le monde le sait, l’Algérie s’est bel et bien présentée candidate pour accueillir la CAN-2025. Le dossier de candidature a été déposé vendredi passé auprès du siège de la CAF au Caire, en Egypte.

Malgré la rude concurrence avec le Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Nigéria, conjointement avec le Bénin, l’état algérien ne compte pas lésiner sur tous les moyens afin que notre pays ait l’honneur d’abriter la 35e édition de la CAN. Mais Hafid Derradji affirme que l’identité du pays hôte a été d’ores et déjà scellée par la CAF.

« Avant la présentation, exposition et étude des dossiers, il semblerait que la (clique) a décidé de donner au Maroc l’honneur d’accueillir la CAN-2025. Quant au Nigérie, conjointement avec le Bénin, et l’Algérie, ils abriteront respectivement les CAN de 2027 et 2029 ». A-t-il écrit sur son compte Facebook officiel. Et d’ajouter : « Le vote devrait avoir lieu en marge du CHAN-2023 en Algérie, mais il a été reporté au mois de février…Le football n’est pas devenu juste un jeu comme certains le croient. Mais le choix à ce niveau n’a rien à voire avec le dossier ».

Le ministre Sebgag répond à Derradji

Lors du forum « El-Hiwar », le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, réagit aux révélations du commentateur de beIN Sports.

« La CAF n’a rien encore décidé concernant le pays hôte. Même le président de la première instance du football africain, Patrice Motsepe, a promit au président de la république, Abdelmadjd Tebboune, de lutter contre la corruption ». A-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Notre mission ne s’est pas arrêtée juste après le dépôt du dossier de candidature. Elle vient plutôt de commencer ».

Le Sénégal candidat pour la CAN-2025 ? La FSF dément

Par ailleurs, le Sénégal ne s’est finalement pas porté candidat pour accueillir la CAN-2025. En effet, la fédération sénégalaise de football a démenti avoir déposé un dossier de candidature.

« La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion publique que le Sénégal n’est pas candidat pour l’organisation de la CAN 2025 contrairement à ce que les médias ont récemment annoncés », lit-on dans un communiqué publié sur le site de la FSF.

Ainsi, il y aura cinq postulants seulement pour abriter la 35e édition de la CAN. Outre l’Algérie, il s’agit du Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie et enfin le Nigéria conjointement avec le Bénin.