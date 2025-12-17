CAN 2025 au Maroc : la Télévision algérienne annonce la diffusion des matchs

La Télévision nationale annonce une bonne nouvelle aux passionnés du ballon rond en Algérie. Elle va retransmettre pas moins de 15 matchs de la Coupe d’Afrique des nations-2025.

La Coupe d’Afrique des nations 2025, qui se déroulera au Maroc, approche à grands pas et suscite déjà un immense engouement à travers le continent africain et bien au-delà. En Algérie, ce rendez-vous continental est attendu avec une attention particulière, tant l’équipe nationale demeure au cœur des passions populaires. Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond : la Télévision nationale algérienne (EPTV) a annoncé la diffusion de 15 matchs de la compétition, permettant ainsi à un large public de suivre cet événement majeur sans contrainte.

Outre les rencontres de l’équipe nationale algérienne, l’EPTV retransmettra également les matchs impliquant des pays frères, ainsi que les affiches les plus spectaculaires de la compétition. Une initiative saluée par les supporters, qui pourront vibrer au rythme de la CAN 2025 depuis leurs foyers. Cette couverture médiatique renforcée confirme l’importance accordée à cette édition, qui promet un niveau relevé et un suspense intense.

Objectif et ambition de l’équipe d’Algérie

Pour cette 21e participation de son histoire à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations, l’Algérie hérite du groupe E, composé du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Un groupe qui s’annonce équilibré et piégeux, avec des adversaires aux styles différents et capables de créer la surprise. Les Verts devront faire preuve de sérieux et de régularité dès le coup d’envoi pour éviter toute mauvaise surprise.

La sélection nationale entamera son parcours le mercredi 24 décembre face au Soudan à 16h00, un match inaugural crucial pour bien lancer la compétition. Quatre jours plus tard, les coéquipiers du capitaine algérien croiseront le fer avec le Burkina Faso, le dimanche 28 décembre à 18h30, dans ce qui s’annonce comme l’affiche la plus relevée du groupe. Enfin, l’Algérie bouclera la phase de groupes le mercredi 31 décembre face à la Guinée équatoriale à 17h00, un adversaire bien connu pour sa solidité.

Le règlement prévoit la qualification des deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que des quatre meilleures sélections classées troisièmes, pour les huitièmes de finale. Un format qui offre une certaine marge, mais qui n’autorise aucun relâchement. Chaque point comptera dans la course à la qualification.

Portée par un public fidèle et passionné, l’équipe nationale algérienne ambitionne de jouer les premiers rôles lors de cette CAN-2025. Entre espoir, prudence et détermination, les Verts auront à cœur de répondre aux attentes de tout un peuple et de confirmer leur statut sur la scène continentale.

