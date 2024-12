CAN 2025 au Maroc : la CAF fixe la date du tirage au sort et du tournoi

La Confédération africaine de football a fixé les dates du tirage au sort de la CAN-2025 ainsi que le déroulement du tournoi africain. La CAF a également dévoilé les quatre pots du tirage au sort.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football s’est réuni aujourd’hui à Marrakech, au Maroc. La Coupe d’Afrique des nations-2025 était à l’ordre du jour.

En effet, la CAF a enfin dévoilé la date du déroulement du tirage au sort de la CAN-2025. Ce sera le 27 janvier 2025 à la capitale marocaine, Rabat.

L’Instance africaine a également dévoilé les chapeaux du tirage au sort. Qualifiée sans forcer pour la 35e édition de la CAN qui se déroulera au Maroc, l’équipe d’Algérie a été versée au pot 1, avec le Maroc (pays hôte), la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Égypte et le Nigéria.

Au Pot 2, on trouve des sélections redoutables, à savoir la Tunisie, le Cameroun, le Burkina Faso, la RD Congo, le Mali et l’Afrique du Sud. Le Gabon, l’Angola, la Zambie, l’Ouganda, la Guinée-Équatoriale et le Bénin figurent dans le pot 3. Enfin, le Botswana, le Mozambique, le Soudan, le Zimbabwe, Comores et la Tanzanie complètent le pot 4.

Concernant le déroulement de la CAN-2025, il s’étendra du 25 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Comité Exécutif a entériné cette décision lors de sa réunion d’aujourd’hui.

Les autres décisions du Comex

En ce qui concerne les compétitions des catégories jeunes, le Comité exécutif de la CAF a décidé que le Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans pour les années 2025 et 2026. Quant à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2025, elle se déroulera à la Côte d’Ivoire.

Le Comex de la CAF a également fixé les dates des finales deux compétitions africaines, la Ligue des champions et la Coupe de Confédération. Celle de la LDC se tiendra le 24 mai et le 1er juin 2025 (aller-retour), tandis que celle de la CC CAF aura lieu le 17 et le 25 mai 2025.

En marge de la réunion, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a également tenu une réunion élargie avec les représentants des 54 fédérations membres. Il a mis l’accent sur le développement du football en Afrique à travers le renforcement des partenariats avec les gouvernements, la FIFA, les autres confédérations continentales et le secteur privé.