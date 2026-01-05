CAN 2025 au Maroc : fin de tournoi pour un joueur de l’équipe d’Algérie

L’équipe d’Algérie devra composer sans Jaouen Hadjam pour la suite de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Le latéral gauche des Young Boys de Berne a été contraint de déclarer forfait après avoir été victime d’une méchante blessure à la cheville lors du match face au Burkina Faso. Touché à la suite d’un dur contact avec un joueur adverse, Hadjam n’a pas pu terminer la rencontre et son état a immédiatement suscité l’inquiétude du staff technique.

Pris en charge par le staff médical des Verts dès la fin du match, le joueur a bénéficié de soins intensifs dans l’espoir de le récupérer pour les prochaines échéances. Pendant plusieurs jours, les médecins ont tout tenté afin de le remettre sur pied, mais l’évolution de sa blessure n’a pas été jugée satisfaisante. Finalement, la décision est tombée : Jaouen Hadjam n’est pas apte à poursuivre la compétition africaine.

Impact de l’absence de Hadjam et alternatives

C’est le sélectionneur national Vladimir Petkovic lui-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle ce matin lors de la conférence de presse d’avant-match face à la République Démocratique du Congo. « Pour Hadjam, nous avons tout tenté pour le récupérer. Finalement, nous l’avons libéré pour qu’il aille se soigner dans son club », a déclaré le technicien helvético-bosnien, mettant ainsi fin aux spéculations.

Ce forfait constitue un véritable coup dur pour les Verts. Hadjam est en effet considéré comme un élément important dans le dispositif de Petkovic, qui comptait sur sa polyvalence, sa discipline tactique et son apport offensif sur le couloir gauche. Son absence vient fragiliser un secteur déjà en souffrance.

Le flanc gauche, grand souci de Petkovic

La situation est d’autant plus préoccupante que Rayan Aït-Nouri demeure incertain pour le match crucial de ce mardi face à la RDC. Le latéral de Manchester City ne s’est plus entraîné depuis vendredi dernier et son état physique laisse planer le doute quant à sa participation. En cas de forfait confirmé, le sélectionneur n’aurait d’autre choix que de repositionner Ramy Bensebaini sur le flanc gauche de la défense.

À la veille d’un rendez-vous décisif face aux Léopards, Vladimir Petkovic se retrouve donc face à un véritable casse-tête. Entre blessures et incertitudes, le sélectionneur devra faire preuve d’adaptation pour maintenir l’équilibre de son équipe et poursuivre l’aventure continentale avec ambition.