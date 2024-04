CAN 2025 au Maroc : ce qu’il faut savoir sur les éliminatoires

C’est dans quelques jours que la Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort des éliminatoires de la CAN-2025. Elle a utilisé le classement FIFA pour répartir les 48 sélections dans les chapeaux.

Comme tout le monde le sait, la Coupe d’Afrique des Nations de 2025 aura lieu au Maroc. La Confédération africaine de football va bientôt procéder au tirage au sort des éliminatoires, en attendant de communiquer la date du déroulement de la 35e édition de la CAN, en hiver ou en été de l’année 2025.

Les éliminatoires concerneront 48 équipes du continent, et ce, Après le bon déroulement du tour préliminaire, qui a vu la qualification des dernières équipes africaines au classement FIFA, à savoir l’Eswatini, Soudan du Sud, Libera et Tchad. Elles se dérouleront en six journées, entre septembre et novembre 2024. L’Instance africaine a utilisé le classement FIFA pour répartir les sélections concernées par les éliminatoires dans les chapeaux.

Dans quel chapeau l’Algérie a été versée ?

Les qualifications sont ainsi organisées autour de 12 groupes, chacun composé de 4 équipes. Au terme de cette phase de groupes qui se disputera en 6 journées (aller-retour), seuls les deux premiers de chaque groupe, soit un total de 24 équipes, se qualifieront directement pour la phase finale de la CAN 2025 au Maroc.

Les éliminatoires de la CAN-2025 s’étaleront entre septembre et novembre 2024 sur six journées. En effet, la 1ʳᵉ et 2ᵉ journée entre le 2 et le 10 septembre, la 3e et la 4e journée entre le 7 et le 15 octobre et enfin la 5e et la 6e entre le 11 et le 19 novembre.

En se référant au dernier classement FIFA, l’équipe d’Algérie (44ᵉ mondial, 7e en continent), est malgré un recul, elle sera versée dans le chapeau 1. Du coup, elle évitera les cadors du continent, à savoir le Maroc, le Sénégal, le Nigéria, la Tunisie, l’Égypte, pour ne citer que ceux-là. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle pourrait tomber sur un adversaire coriace du chapeau 2, entre autres le Ghana, la Guinée ou encore le Cap-Vert.

Les chapeaux des éliminatoires :

Chapeau 1:

Maroc (13e)

Sénégal (17e)

Nigeria (30e)

Egypte (37e)

Côte d’Ivoire (38e)

Tunisie (41e)

Algérie (43e)

Mali (44e)

Cameroun (51e)

Afrique du Sud (59e)

Burkina Faso (62e)

RD Congo (63e)

Chapeau 2:

Cap-Vert (65e)

Ghana (68e)

Guinée (76e)

Guinée Équatoriale (79e)

Gabon (84e)

Zambie (86e)

Ouganda (92e)

Angola (94e)

Bénin (97e)

Mauritanie (105e)

Namibie (106e)

Kenya (107e)

Chapeau 3:

Madagascar (109e)

Mozambique (110e)

Congo (111e)

Togo (113e)

Libye (114e)

Guinée-Bissau (116e)

Comores (117e)

Tanzanie (119e)

Zimbabwe (122e)

Malawi (125e)

Sierra Leone (126e)

Soudan (127e)

Chapeau 4:

Centrafrique (128e)

Niger (129e)

Gambie (130e)

Rwanda (131e)

Burundi (140e)

Éthiopie (145e)

Botswana (146e)

Eswatini (148e)

Lesotho (149e)

Liberia (152e)

Soudan du Sud (167e)

Tchad (176e)