La Fédération royale marocaine de football (FRMF) ne lâche pas prise. Quelques heures après le verdict du Tribunal arbitral du sport attribuant le trophée de la CAN 2025 au Sénégal, elle a publié un communiqué « désespéré » au vitriol. Elle y conteste le déroulement même de la procédure et annonce qu’elle mobilisera chaque levier juridique encore disponible pour faire tomber cette décision.

Le premier reproche adressé à Lausanne porte sur la forme. La FRMF affirme avoir déposé des réserves portant sur l’intégrité et la crédibilité du processus, réserves qui auraient été balayées sans examen suffisant. Pour la fédération, ce rejet vide de sa substance le principe même d’un arbitrage impartial.

L’argument majeur concerne un contact signalé entre Ulrich Haas, l’arbitre allemand du dossier, et le président de la Fédération sénégalaise de football. D’après la FRMF, cet échange serait survenu à peine deux jours avant la publication de la sentence. Un calendrier que les Marocains jugent incompatible avec la neutralité exigée en pareille matière.

L’Instance gérée par le controversé Fouzi Lekjaa ne formule toutefois aucune accusation chiffrée ni ne détaille le contenu de cette conversation. Elle se contente de pointer la proximité temporelle entre ce contact et le rendu du verdict. De quoi, selon elle, justifier une remise à plat complète du dossier.

À LIRE AUSSI : Le TAS gifle le Maroc et la CAF et redonne le titre de la CAN-2025 au Sénégal

Le règlement sur les joueurs sortis du terrain au cœur du litige

Sur le fond, la FRMF estime que les arbitres suisses ont sous-évalué les positions exprimées par la FIFA et par l’IFAB, gardien des lois du jeu. Ces deux instances avaient été consultées sur le cas précis de footballeurs quittant l’aire de jeu sans l’autorisation de l’officiel. Un point technique devenu central dans la bataille.

La Fédération marocaine considère que ces éclairages réglementaires auraient dû peser davantage dans la balance. Le TAS, lui, a suivi une autre lecture. La finale de la CAN s’est ainsi rejouée dans une salle d’audience, loin des pelouses, avec un dénouement que le football marocain refuse d’accepter.

Le Maroc annonce l’usage de toutes les voies de recours

Dans son communiqué, la Fédération royale marocaine de football affiche une détermination sans ambiguïté. Elle entend exploiter l’intégralité des recours encore ouverts pour contester la décision. Concrètement, les sentences du TAS ne peuvent être attaquées que devant le Tribunal fédéral suisse, et uniquement sur des motifs restreints, dont la violation des règles de procédure.

C’est précisément sur ce terrain que la FRMF semble vouloir se placer. L’argument du contact entre l’arbitre et une partie au litige constitue, de ce point de vue, la pièce maîtresse de la future offensive marocaine. Reste à savoir si les juges de Lausanne y verront un vice suffisamment grave.

À LIRE AUSSI : Retour en équipe d’Algérie et Hemdani : Mahrez répond sans détour