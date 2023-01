CAN 2025 – Algérie : Sebgag exige à la CAF plus de transparence

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, est confiant de voir l’Algérie accueillir la CAN-2025, vu les grandes infrastructures sportives dont est doté notre pays. Seulement, il exige à la CAF davantage de transparence dans le choix du pays qui va abriter la 35e édition de la CAN.

Comme tout le monde le sait, l’Algérie s’est officiellement portée candidate pour abriter la CAN-2025. La fédération algérienne de football a déposé le dossier de candidature le 16 décembre dernier, au siège de la CAF au Caire, en Egypte.

Outre l’Algérie, le Nigéria, conjointement avec le Bénin, la Zambie, le Maroc et enfin l’Afrique du Sud se sont également portés candidat pour accueillir la 35e édition de la CAN. Le moins que l’on puisse dire, est que notre pays aura de concurrents sérieux. Alors que le Maroc et l’Afrique du Sud ne sont pas à présenter, les autres pays candidats ont connu une évolution avérée en matière d’infrastructures.

Si l’Algérie pourrait devancer ses concurrents, c’est évidemment grâce au CHAN-2022 qui se déroule dans notre pays. En effet, le tournoi se poursuit dans de très bonnes conditions. Les nouvelles infrastructures sportives et la bonne organisation ont impressionné tous les présents, y compris le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Sebgag confiant pour la CAN-2025 ?

Mais le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, est confiant pour le dossier de candidature de l’Algérie. La raison est simple, notre pays jouit de tous les moyens pour abriter une compétition continentale.

« On a déposé un dossier solide. L’Algérie est un pays qui a toujours donné un bon exemple de la paix. Tous les pays africains l’ont reconnu, en effet… Je pense que l’Algérie jouit de tous les moyens pour abriter la CAN-2025. On a donné toutes nos garanties, maintenant la balle est dans le camp de la Confédération africaine de football ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée aux médias algériens.

Le premier responsable du secteur du sport en Algérie exige à la première instance du football africain plus de transparence dans le choix du pays hôte. « Seulement, la CAF doit garantir que le processus du choix du pays qui accueillera la 35e édition de la CAN se fasse dans la transparence. Maintenant s’il y a autre pays candidat qui dispose d’infrastructures mieux que l’Algérie, on va l’applaudir d’avance ». A-t-il ajouté.