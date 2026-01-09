CAN 2025 Algérie – Nigéria : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match ?

C’est le choc royal de ces quarts de finale de la CAN 2025. Ce samedi 10 janvier, les Fennecs d’Algérie croisent le fer avec les Super Eagles du Nigéria au Grand Stade de Marrakech. Entre deux géants invaincus depuis le début du tournoi, la bataille pour une place en demi-finale s’annonce électrique.

L’Algérie retrouve enfin les sommets. Après un premier tour parfait et un huitième de finale arraché au bout du suspense face à la RD Congo (1-0), grâce à un chef-d’œuvre d’Adil Boulbina à la 119e minute, les hommes de Vladimir Petković s’attaquent à leur plus gros test. C’est la première fois depuis leur sacre en 2019 que les Verts atteignent ce stade, portés par une défense de fer emmenée par Luca Zidane, qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition.

Face à eux, le Nigéria de Victor Osimhen affiche une force de frappe terrifiante avec 12 buts inscrits en quatre matchs. Éliminés de la course au Mondial 2026, les Super Eagles ont fait de cette CAN leur priorité absolue.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné ce samedi 10 janvier 2026 au Grand Stade de Marrakech, enceinte emblématique qui accueillera cet événement très attendu dans une ambiance annoncée exceptionnelle. À partir de cette date, la compétition entrera dans sa phase décisive, avec des équipes prêtes à en découdre devant un public nombreux, dans un cadre moderne et chargé de symboles pour le football régional et continental.

Heure du match : 17h00 (Heure algérienne et française) / 16h00 GMT.

Chaînes TV en Algérie : Programme National (ENTV / Al Aoula).

Chaînes TV en France : beIN Sports 1.

Diffuseurs internationaux : Canal+ CAN, beIN Sports MENA, SuperSport.

Les compositions probables selon les spécialistes

Les compositions d’équipe relayées par les médias sportifs (sources : Foot Africa, AfricaFoot, Standard UK) font état de quelques choix forts pour ce quart de finale.

Selon les dernières tendances, Petković devrait reconduire son ossature avec une incertitude sur la titularisation d’Ismaël Bennacer, touché lors du dernier match.

Gardien : Luca Zidane Défense : Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri Milieu : Boudaoui, Abdelli (ou Bennacer), Chaïbi Attaque : Mahrez (C), Amoura, Maza

Le sélectionneur des Super Eagles devrait aligner son trio d’attaque « Ballon d’Or » pour forcer le verrou algérien.

Gardien : Nwabali Défense : Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi Milieu : Ndidi, Onyeka, Iwobi Attaque : Lookman, Osimhen, Akor Adams

C’est le nombre de confrontations historiques entre les deux nations. L’Algérie mène avec 10 victoires, contre 7 pour le Nigéria et 4 matchs nuls. La dernière victoire algérienne en compétition officielle reste celle de 2019 (2-1), marquée par le coup franc légendaire de Riyad Mahrez.

Algérie – Nigéria : « Ce sera ma dernière CAN », la déclaration choc de Riyad Mahrez

À 24 heures du quart de finale tant attendu entre l’Algérie et le Nigéria, Riyad Mahrez a lâché une véritable bombe en conférence de presse ce vendredi à Marrakech. Entre émotion et lucidité tactique, le capitaine des Fennecs prépare le terrain pour ce qui s’annonce comme l’un des matchs les plus importants de sa fin de carrière.

C’est un Riyad Mahrez serein, mais au regard empreint d’une certaine nostalgie, qui s’est présenté face aux journalistes. Alors que l’Algérie s’apprête à défier les Super Eagles pour une place en demi-finale, le champion d’Afrique 2019 a choisi ce moment précis pour clarifier son avenir.

La déclaration a glacé la salle de presse avant de déclencher une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Interrogé sur sa motivation dans ce tournoi, Mahrez a été d’une franchise rare :

« Cette CAN 2025 sera ma dernière. J’ai énormément reçu de ce maillot et j’ai beaucoup donné. Aujourd’hui, mon unique ambition est de laisser cette équipe au sommet de l’Afrique avant de tirer ma révérence. »

L’ancien ailier de Manchester City refuse toutefois de voir ce quart de finale comme un jubilé : « Je ne pense pas à la fin demain soir, je pense à gagner pour le peuple algérien. »

Le Nigéria 2026, un cran au-dessus de 2019 ?

Forcément interrogé sur le souvenir du coup franc légendaire de 2019, le capitaine algérien a tenu à calmer les comparaisons. Pour lui, le Nigéria de Victor Osimhen est une bête bien différente.

« Le Nigéria a beaucoup évolué. Offensivement, ils possèdent peut-être les meilleurs joueurs du continent en ce moment. C’est un groupe plus complet qu’en 2019. »

Mais Mahrez mise sur la force mentale d’un groupe algérien qui s’est soudé dans la difficulté, notamment après la prolongation exténuante face à la RD Congo : « Nous avons montré une solidarité incroyable. On sait souffrir ensemble, et c’est ce qui fera la différence. »

Le rôle de Mahrez a évolué dans cette CAN. Moins intouchable sur le terrain, il assume désormais pleinement son statut de mentor auprès de la nouvelle garde incarnée par Ibrahim Maza ou Adil Boulbina.

« C’est mon rôle de grand frère. Quand je vois un petit comme Adil entrer et marquer ce but magnifique en huitièmes, je suis le plus heureux des hommes. Mon job, c’est de leur apporter le calme nécessaire quand la pression monte. »

À 17h00 ce samedi, au Grand Stade de Marrakech, Riyad Mahrez entamera donc la dernière phase de sa « dernière danse » africaine. Face à l’ogre nigérian, le capitaine espère que le rideau ne tombera pas tout de suite, avec l’espoir secret d’accrocher une troisième étoile au maillot des Fennecs avant de dire adieu.