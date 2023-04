CAN 2025 ALGÉRIE / MAROC ? La CAF annonce la date limite du verdict final

CAN 2025 – Après un long suspense, de multiples reports et plusieurs rebondissements, le feuilleton de la désignation du pays hôte de la CAN 2025 touche à sa fin. Ce ne sera pas pour demain, mais la CAF a fixé une date limite. On devrait ainsi bientôt savoir qui de l’Algérie ou du Maroc organisera la compétition.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a fait savoir via un communiqué de presse diffusé hier (jeudi 6 avril 2023) qu’il rendra son verdict final concernant le pays organisateur de la CAN 2025 avant le mois de septembre prochain.

⚽ LIRE AUSSI : CAN 2025 – la CAF en visite d’inspection en Algérie

Ainsi, voici ce que dit le communiqué de l’instance dirigeante : « La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année ».

Sur un autre registre, la CAF a décidé d’ouvrir, dès à présent, les candidatures pour l’organisation de la CAN 2027 « en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements d’accueillir la compétition majeure du continent », ajoute le communiqué.

Le Comité Exécutif de la CAF soutient à l'unanimité la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 https://t.co/V44uJ0Vjy7 — CAF Media (@CAF_Media) April 6, 2023

Attribution de la CAN 2025 et 2027 : à quel scénario s’attendre ?

Bien que la CAF n’a pas fixé de date précise pour la désignation du pays qui accueillera la CAN 2025 et s’est contentée d’informer que cela interviendra « avant septembre », des rumeurs insistantes parlent du 13 juillet prochain. Il s’agit de la date de la tenue de l’Assemblée générale de l’instance à Cotonou, au Bénin.

Pour rappel, en plus de l’Algérie et du Maroc, la Zambie, le duo Nigeria-Bénin se portent également candidats pour l’organisation de CAN 2025. Tous ces pays, dont l’Algérie, ont d’ailleurs reçu, le 26 mars dernier, une visite d’inspection menée par un cabinet international de conseil en stratégie.

⚽ LIRE AUSSI : CAN 2023 – la CAF dévoile les dates du match d’ouverture et de la finale

Concernant les pays candidats pour l’organisation de la CAN 2027, rien n’a encore fuité et cela alimente les spéculations. Ainsi, plusieurs observateurs pensent que la CAF, afin d’éviter une « crise diplomatique » pourrait attribuer une édition à l’Algérie et une autre au Maroc.

Cependant, ce scénario paraît très peu probable, car Patrice Motsepe, le président de la CAF, se montre plutôt partisan de l’alternance entre les différentes zones régionales du continent africain. La prochaine édition de la CAN se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.