CAN 2024 / Handball : la présidente de la FAHB, Taleb, révèle le montant de la prime

Les joueurs de la sélection nationale de handball vont percevoir une prime conséquente, en guise de récompense après avoir atteint la finale de la CAN-2024. La présidente de la fédération algérienne de handball, Karim Taleb, révèle le montant.

La sélection nationale de handball a réalisé une participation très honorable en Coupe d’Afrique des Nations qui s’est déroulée au Caire en Égypte. En effet, ils ont atteint la finale, avant de perdre face à l’Égypte, pays organisateur (21-29). Un excellent parcours qui a dépassé toutes les prévisions, faut-il le dire, vu le manque des moyens.

Les coéquipiers de Berkous vont percevoir une prime conséquente, en guise de récompense après avoir honoré l’Algérie lors de la CAN-2024. La présidente de la FAHB, Karim Taleb, révèle le montant.

🟢 À LIRE AUSSI : Fuite de 2 handballeurs algériens en Allemagne : la présidente de la FAHB réagit

« Les joueurs de la sélection nationale vont percevoir une prime de 1 million de dinars (100 millions de centimes), en guise de récompense après avoir atteint la finale de la CAN-2024 de Handball. La prime pourrait être revue à la hausse si on se met d’accord avec des sponsors ». A-t-elle révélé, lors de son passage sur un plateau de télévision privée.

Le ministre Hammad rassure les handballeurs algériens

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a assuré que la sélection nationale messieurs de handball bénéficiera de tous les moyens pour préparer ses prochaines échéances internationales. Et ce, suite à sa participation honorable lors de la CAN-2024 au Caire.

« En premier, je félicite la sélection nationale (joueurs et staffs techniques) pour la performance qu’elle a réalisée au Championnat d’Afrique des nations de handball au Caire. J’ai eu une discussion avec les joueurs et le staff auxquels j’ai assuré que tous les moyens seront mis à la disposition de l’équipe, afin de préparer comme il se doit, le Championnat du monde et le dernier tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Paris-2024. Il est de notre devoir de les mettre dans les meilleures conditions possibles avant ces importants rendez-vous mondiaux ». A-t-il déclaré aux médias algériens lors de l’accueil de la délégation à l’aéroport international Houari Boumediène.