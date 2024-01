CAN 2023 : Walid Sadi donne des nouvelles sur la réclamation de la FAF à la CAF

La fédération algérienne de football a fait une réclamation à la confédération africaine de football suite aux erreurs d’arbitrage lors du match ayant opposé la sélection nationale au Burkina Faso. Le président de la FAF, Walid Sadi, se dit optimiste pour avoir une suite de la part de l’instance africaine.

Le match opposant l’Algérie au Burkina Faso s’est soldé sur un score de parité de deux buts partout. Un résultat qui semble logique, vu la physionomie du match. Mais la sélection nationale pouvait espérer mieux, n’était un arbitrage vicieux.

L’arbitre de la VAR, le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, est pointé du doigt. Et pour cause, il n’a pas fait appel à l’arbitre principal, le Sud-africain Tom Abongil, pour revenir à l’assistance vidéo dans certaines actions où on soupçonnait des pénaltys en faveur des Verts. Des détails qui auraient pu faire la différence dans un match comme celui d’hier, faut-il le dire.

Mais la fédération algérienne de football n’est pas restée les bras croisés. En effet, elle a fait, dans la foulée, une réclamation auprès de la confédération africaine de football dans l’espoir de mettre fin aux erreurs d’arbitrage qui risquent d’influer sur les résultats de la sélection nationale pour la suite de la compétition.

Walid Sadi donne plus de détails sur la réclamation de la FAF

Dans une déclaration exclusive accordée à la télévision nationale, le président de la FAF, Walid Sadi, a donné plus de détails sur la réclamation de la FAF à la CAF. « Comme nous l’avons annoncé sur le site officiel de la FAF, nous avons fait une réclamation à la CAF suite aux erreurs d’arbitrage lors du match Algérie-Burkina Faso. Il y avait trois actions où on pouvait bénéficier d’un pénalty, mais l’arbitre de la VAR n’a pas fait appel à l’arbitre principal, ce qui était le contraire lorsqu’il s’agissait des actions douteuses pour le Burkina Faso. C’est inadmissible ! ». Dira-t-il.

« On a fait un rapport détaillé, avec des vidéos à l’appui. J’ai profité de la présence du secrétaire général de la CAF au stade pour assister au match Mauritanie-Angola, pour lui transmettre ma plainte. Il y a eu une très bonne réaction de sa part puisqu’il a demandé au président de la commission de l’arbitrage de la CAF d’analyser le match. On attend une suite à notre plainte, on est optimiste ». A-t-il indiqué.