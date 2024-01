CAN 2023 : voici le prix du billet Alger – Abidjan

Le chargé de la communication à Air Algérie rassure les supporters algériens sur la disponibilité des vols réguliers directs vers Abidjan pour assister à la CAN-2023. Il révèle également le prix du billet.

Nombreux supporters algériens comptent faire le déplacement en Côte d’Ivoire pour soutenir la sélection nationale lors de la CAN-2023. Ils s’interrogent sur le plan de vol ainsi que le prix du billet pour s’envoler pour le pays des Éléphants.

À cet effet, le chargé de la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi, a fait une précision de taille. Il affirme que le vol Alger-Abidjan a été relancé par la compagnie aérienne il y a quelques mois. Il rassure les supporters algériens qu’il s’agit d’un vol direct et sans escale, mais aussi disponible dans trois jours par semaine.

« Comme tout le monde le sait, la compagnie aérienne Air Algérie a relancé des vols vers plusieurs pays africains. Le vol régulier Alger-Abidjan en fait partie et ce, chaque dimanche, mercredi et vendredi. Ceux qui désirent s’envoler pour la capitale ivoirienne devront se rapprocher auprès des bureaux d’Air Algérie ou bien via des applications sur leurs smartphones. C’est un vol régulier direct, c’est-à-dire sans escale, qui devrait durer environ quatre heures ». Dira-t-il, lors de son passage sur une émission sportive d’une chaine de télévision privée.

Vol direct Alger-Abidjan : quel est le prix du billet ?

Poursuivant sa déclaration, Amine Andaloussi a également révélé le prix du billet Alger-Abidjan. Visiblement, ce ne sera pas à la portée de tout le monde.

« Actuellement, le prix du billet est fixé à 140.000 DA. Mais ceux qui l’achètent avant, ils pourraient bénéficier d’une importante réduction. Quant aux joueurs, ils auront une réduction de 50%, conformément à la dernière instruction du président de la république ». Révèle-t-il.

Et d’ajouter : « Pour vous donner une info exclusive, le vol du 14 janvier est déjà complet. Celui du 17 janvier est à 80% ».