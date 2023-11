CAN 2023, VAR en Algérie : Walid Sadi révèle sa feuille de route

Le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, a accordé des déclarations à l’APS. Il fait plusieurs révélations en ce qui concerne le stage précompétitif en prévision de la CAN-2023, l’arbitrage ainsi que la VAR en Algérie.

Les Verts vont bel et bien se préparer dans un pays africain en prévision de la CAN-2023 car ce sera la meilleure façon pour bien s’acclimater. Le président de la FAF affirme que le lieu n’a pas encore été désigné. « Nous avons trois options devant nous : le Sénégal, le Ghana, et la Guinée-équatoriale. Pour le moment, nous n’avons pris aucune décision concernant le lieu du stage précompétitif, qui sera désigné d’ici le 10 décembre prochain ». A affirmé Sadi.

Un stage qui sera ponctué par des matchs amicaux. « Le pays sera connu une fois les matchs amicaux programmés sur place. Nous avons des propositions, nous sommes en phase de pourparlers. Nous allons éventuellement affronter des sélections du chapeau 4 lors du tirage au sort. Le sélectionneur national veut jouer au maximum deux tests amicaux ». A-t-il ajouté.

CAN-2023 : Où seront hébergés les Verts ?

Concernant le séjour des Verts dans la ville de Bouaké, Walid Sadi a assuré que ce volet a été finalisé. À cet effet, il affirme que la sélection sera mise dans des conditions « très confortables. »

« Comme je l’avais dit auparavant, nous avons réquisitionné tout un établissement « L’Hôtel du Stade » qui jouxte l’enceinte sportive de Bouaké. Cet hôtel a été complétement rénové, et a été même homologué par la CAF ». A-t-il indiqué.

Et d’enchaîner : « Les joueurs seront mis dans des conditions semblables à celles de la CAN-2019 en Égypte, remportée par l’Algérie. Nous n’avons pas lésiné sur les moyens pour offrir le meilleur cadre possible afin que l’équipe nationale puisse s’exprimer pleinement lors de cette CAN-2023 ».

Enfin, le président de la FAF a révélé que les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez « entreront en stage durant la dernière semaine de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa ». Ensuite, ils s’envoleront pour le pays désigné pour le stage précompétitif.

Arbitrage : Sadi compte frapper d’une main de fer

Par ailleurs, Walid Sadi évoque l’arbitrage en Algérie. Il affirme que la FAF compte frapper d’une main de fer pour mettre fin aux scandales d’arbitrage.

« Je ne pardonne plus les erreurs d’arbitrage, je suis prêt à renvoyer tout le monde à la maison. Le temps de l’impunité est révolu, il est temps de revoir ce corps […] Il n’y aura aucune concession avec les arbitres fautifs, y compris les referees internationaux, quitte à leur retirer leur badge d’international, nous n’aurons à faire aucune différence. Même les commissaires de match sont concernés par cette mise en garde ». Dira-t-il.

« Si un arbitre finit par commettre des erreurs, cela risque de dégénérer dans les tribunes et mettre la sécurité de la partie en péril. On ne veut pas voir des scènes de violence dans nos stades, les arbitres sont appelés à exercer leur mission d’une manière irréprochable pour éviter tout débordement ». A-t-il ajouté.

La VAR en Algérie, c’est pour quand ?

Enfin, le président de la FAF évoque l’utilisation de l’assistant vidéo à l’arbitrage (VAR) en championnat national. Il affirme que cette technologie constitue un bon moyen pour minimiser les erreurs d’arbitrage.

« L’introduction de la VAR dans notre championnat constitue l’un de nos projets majeurs, on travaille dessus. Seulement, le processus pour l’intégration de cette technologie dans notre pays nécessite 7 à 8 mois, en plus de son coût élevé, mais on est décidés à franchir le pas ». A-t-il conclu.