CAN 2023 : un point suffira à l’équipe d’Algérie pour passer aux huitièmes

Les Algériens sortent leur calculette pour savoir les chances de l’équipe d’Algérie de la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN-2023. Un nul lui suffira pour valider son billet qualificatif pour le prochain tour de la compétition africaine.

C’est hier soir que les matchs de la 4e journée des deux groupes A et B ont eu lieu. Pays hôte, la Côte d’Ivoire a pris une raclée face à la Guinée Équatoriale (0-4), dans l’une des grandes surprises de cette CAN. Les Éléphants sont plus que jamais proches de l’élimination. Mais ils gardent un mince espoir pour une qualification parmi les meilleurs 3e. La Guinée Équatoriale se qualifie à la tête du groupe, suivit du Nigéria. La Guinée-Bissau quitte la compétition.

Dans le groupe B, ce fut un incroyable scénario, l’Égypte se qualifie directement avec seulement 3 points, en croyant être éliminée après avoir concédé un nul 2-2 face au Cap-Vert. Il a fallu attendre un cadeau du Mozambique qui a imposé le nul au Ghana (2-2) dans les derniers instants du match. Ces deux derniers quittent à leur tour le tournoi.

L’équipe d’Algérie ne laissera rien au hasard

Avec le déroulement de la 4e journée des deux groupes A et B, on connait les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Il s’agit de la Guinée Équatorial, le Nigéria, le Cap-Vert et l’Égypte ou encore le Sénégal.

Dans le groupe C, le Burkina Faso et l’Angola ont également assuré la qualification avant même le déroulement de la 4ᵉ journée. Idem pour la Guinée, le Maroc et le Mali. Même s’ils perdent leur dernier match, ils peuvent se qualifier meilleur 3ᵉ.

Quant à l’équipe d’Algérie, il lui suffira un nul ce soir face à la Mauritanie pour se qualifier comme meilleur 3ᵉ avec 3 points et un goal-average 0, dépassant la Côte d’Ivoire ou encore le Ghana (2 points). Mais ce qu’il faut le savoir aussi, est que même la Mauritanie peut prétendre à la qualification aux huitièmes comme meilleur 3e si elle gagne face à la sélection nationale.

Ainsi, la bande à Djamel Belmadi ne devra rien laisser au hasard. En effet, elle devra aborder le match de ce soir avec la ferme détermination pour le remporter, surtout quand on sait que la première place est encore jouable. Une victoire sur un bon score face aux « Mourabitoune » et une défaite de l’Angola ou le Burkina Faso lui permettra de se qualifier à la tête du groupe C et du coup, éviter une grosse cylindrée lors du prochain tour du tournoi continental.

Il est utile à signaler que quatre sélections seulement des six groupes se qualifieront comme meilleur troisième.