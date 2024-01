CAN 2023 : un international marocain favorise l’Algérie

Le capitaine de la sélection nationale marocaine, Roumain Saïss, fait éloigner la pression sur son équipe. Il dévoile ses favoris pour la CAN-2023, entre autres l’équipe d’Algérie.

Quelques jours seulement nous séparent du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations-2023. Les spécialistes continuent à dévoiler leurs favoris pour le titre continental.

Demi-finaliste de la Coupe du Monde-2022 au Qatar, le Maroc fait partie des grands favoris. Mais le capitaine de la sélection marocaine, Roumain Saïss, ne voit pas l’équipe de son pays triompher en Côte d’Ivoire.

Saïss fait-il éloigner la pression sur le Maroc ?

En effet, il favorise d’autres cadors du continent pour remporter la 34ᵉ édition de la CAN. Outre le pays organisateur, la Côte d’Ivoire, il cite l’Algérie.

« De mon point de vue, nous ne sommes pas les favoris, a confié le défenseur central. Je comprends pourquoi les gens disent cela, mais aucun d’entre nous [joueurs] n’est né la dernière fois que le Maroc a remporté le tournoi et notre entraîneur jouait lorsque nous avons atteint la finale pour la dernière fois ». Dira-t-il, dans une interview accordée à « BBC Afrique ».

Et d’ajouter : » Je pense que la Côte d’Ivoire aura de la pression parce qu’elle joue à domicile. Il y a aussi beaucoup d’équipes dangereuses avec une grande expérience, comme le Sénégal, le Cameroun, l’Algérie et l’Égypte. »

» Maintenant, en Afrique, chaque match est difficile, tout peut arriver. Ce sera une compétition difficile et nous devons être prêts mentalement pour aller le plus loin possible. Je pense que ce sera l’un des tournois les plus difficiles de l’histoire « . A-t-il conclut.

Rappelons que le sélectionneur Walid Regragui a déjà déclaré que l’équipe du Maroc n’est pas favorite pour la CAN-2023. Tout comme son joueur Saïss, il a cité l’équipe d’Algérie parmi les grands prétendants pour le prestigieux titre africain.