CAN 2023 U23 au Maroc : la RD Congo disqualifiée par la CAF ?

La Confédération Africaine de football a décidé de disqualifier la sélection nationale du RD Congo U23 des éliminatoires pour la CAN-2023 qui aura lieu au Maroc. Et ce à la suite des réserves formulées par la fédération algérienne de football. La sélection nationale U23 devrait gagner le match sur tapis vert et se qualifier ainsi pour le dernier tour des éliminatoires face à son homologue du Ghana.

La sélection nationale algérienne U23 a été éliminée face à son homologue congolaise de la CAN-2023 qui aura lieu au Maroc le mois de juin prochain. La victoire lors du match retour (3-1) à Alger ne l’a pas suffit pour renverser la vapeur sur les congolais après la défaite au match aller (4-1).

Mais la CAF a décidé de disqualifier la sélection congolaise U23. Et ce, suite à des réserves formulées par la FAF. En effet, une infraction datant du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019 éliminait de facto la RDC qui avait aligné à l’époque Arsène Zola, un joueur dont la date de naissance était erronée. Le joueur ne pouvait pas jouer. Et le Maroc, adversaire du Congo à l’époque a obtenu gain de cause. La CAF a prononcé la qualification du Maroc sur tapis vert et une exclusion de la RDC pour l’édition suivante.

Ainsi, la première instance du football algérien s’est appuyée sur cet argument de taille pour déposer une requête validée par l’instance africaine.

La CAF a saisit la FAF

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la fédération algérienne n’a rien communiqué sur son site officiel. Mais selon notre confrère de Canal Algérie, Said Fellak, connu pour ses informations crédibles, la FAF a été destinatrice d’une correspondance de la CAF. En effet, cette dernière l’a informé de la qualification de l’EN U23 pour le troisième et dernier tour des éliminatoires pour la CAN-2023. Et ce, aux dépens de la RD Congo qui a perdu le match retour sur tapis vert.

En attendant toujours une confirmation de la FAF, la sélection nationale U23 affrontera le Ghana le mois de mars prochain, pour le compte du troisième et dernier tour des éliminatoires. La sélection olympique sera dirigée par Nouredine Ould Ali.