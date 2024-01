CAN 2023 : Riyad Mahrez répond aux critiques, Belmadi défend son joueur

Riyad Mahrez envoie un message fort à ceux qui l’ont critiqué en ce début de la CAN. Le sélectionneur national Djamel Belmadi défend une nouvelle fois son joueur.

En étant la grande star de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez fait partie, logiquement, des attractions de la CAN-2023. Mais il a déçu pour ce début de la compétition. En effet, il a fourni des prestations loin des attentes face à l’Angola et au Burkina Faso. De quoi susciter les critiques des supporters algériens, les consultants ou encore les médias algériens et mondiales.

Le capitaine de la sélection nationale a envoyé un message fort à ceux qui l’ont critiqué, à l’issue du match face au Burkina Faso. « Je pense qu’on est sur le bon chemin, on n’écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu’on doit gagner tous nos matches 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur… On se concentre sur le terrain. On le fera tout seul, sans l’aide de personne. Celui qui veut suivre il suit celui qui ne suit pas c’est son problème ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à beIN Sports.

Il a aussi fait une déclaration à Canal+ où il dira : « Moi, je suis là, je suis à l’image de l’équipe, vous connaissez l’Afrique, ce n’est pas : vas-y viens et je dribble 4 joueurs, vous l’avez dit, je suis Riyad Mahrez, c’est sûr qu’on me surveille plus que mes coéquipiers. Mais on est là et au prochain match, je vais marquer ».

L’actuel attaquant d’Al-Ahli Saudi a fait une autre réponse aux détracteurs. Cette fois ci, c’est sur son compte twitter. Il a lâché un émoji, où il fait la sourde oreille.

🏆🌍 #CAN2023 #beINCAN2023

🇩🇿🇧🇫 Le coup de gueule de Riyad Mahrez : « Toutes les personnes qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur, on ne les écoute pas »#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/gzEEqFiZat — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 20, 2024

👉🏼🙄👈🏼 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 20, 2024

Belmadi défend une nouvelle fois Mahrez

Lors de la conférence d’après-match, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a une nouvelle fois défendu Riyad Mahrez devant les médias. « Je n’aime pas l’idée de tirer sur un joueur comme Riyad Mahrez. On ne s’est jamais reposé sur lui, d’ailleurs le jeu passe plus à gauche qu’à droite. Mahrez a encore été très bon dernièrement, mais je ne le fais pas jouer sur son statut ». Dira-t-il.

Visiblement, le joueur jouit encore de la confiance totale du driver des Verts. Ca reste envisageable de le voir titulaire lors du prochain match face à la Mauritanie.